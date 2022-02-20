انطلاق أولى فعاليات مبادرة «التعليم حياة» ضمن «حياة كريمة» بالغربية

تنفذ «حياة كريمة» مجموعة من المبادرة التي تضمن توفير حياة كريمة للمواطن، ورفع مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجاً من الفئات الأولى بالرعاية، حيث يواصل قطار حياة كريمة، الوصول إلى محطاته، لرسم البسمة والأمل على وجوه سكان الريف المصري، ضمن القرى المدرجة بالمبادرة.

انطلاق مبادرة «التعليم حياة» ضمن «حياة كريمة»

وفي إطار مبادرة حياة كريمة، انطلقت اليوم أولى فعاليات مبادرة «التعليم حياة»، بمحافظة الغربية، بالتعاون ما بين مؤسسة حياة كريمة ومؤسسة فودافون مصر لتنمية المجتمع، من أجل توفير بنية تكنولوجية للمدارس، وتزويدها بخدمة الإنترنت، وأجهزة الكمبيوتر وعمل توعية للطلاب والمعلمين والأهالي بشأن التكنولوجيا والرقمنة والخدمات التعليمية المتوفرة على شبكة «تعليمي».

المرحلة الثانية من «التعليم حياة» بمحافظتي القليوبية وبني سويف

وأوضحت مؤسسة حياة كريمة، في بيان لها، أنه من المقرر أن تنطلق المرحلة الحالية تباعاً من مبادرة التعلم حياة في محافظتي القليوبية وبني سويف، بمشاركة منسقي ومتطوعي مؤسسة حياة كريمة، على أن تستمر الفعاليات بمحافظة الغربية لمدة عشرين يوماً من الآن بمدارس وشوارع قرى حياة كريمة.

ويذكر أن «حياة كريمة» حققت المزيد من الإنجازات على أرض الواقع، فمنذ انطلاق المبادرة الرئاسية في عام 2019، وهي تعمل في المشروعات القومية لدعم قرى وكفور ونجوع المبادرة، لتحقيق التنمية للريف المصري، إذا تسير المبادرة بمعدل أسرع من الطبيعي على أرض الواقع، في المشروعات كافة، والتي تنوعت ما بين البنية التحتية، ومشروعات الخدمات، ودعم إقامة المشروعات الاقتصادية لتوفير فرص العمل، إضافة إلى تطوير منازل الفئات الأشد فقرًا، والتدخلات الاجتماعية والصحية العاجلة مثل تقديم المساعدات المادية وغيرها والقوافل الطبية المجانية، من أجل توفير الخدمات التي يحتاجها المواطنون بقرى المبادرة، بشكل مستدام.

وبحسب التقرير الصادر عن مبادرة حياة كريمة، نجحت المبادرة في إنجاز 120 ألف وحدة سكنية بقرى المبادرة، ورفع كفاءة 12 ألف وحدة سكنية، وإنشاء 706 خزانات صرف صحي منزلي، وإتمام 1680 وصلة صرف صحي منزلي، والانتهاء من 130 محطة معالجة، والانتهاء من 1675 وصلة مياه منزلية، وإنجاز 33% من مشروعات توفير الخدمات الأساسية، وإتمام 50% من تحسن معدل إتاحة الخدمات الأساسية في بعض القرى، وخفض معدلات الفقر بنسبة 14% في بعض القرى المدرجة بالمبادرة، إضافة إلى إنشاء وتطوير 127 مدرسة، بواقع 2311 فصلا دراسيا، ومحو أمية 3 آلاف مواطن، تشغيل 9 آلاف و500 عمود إنارة، رصف 188 كم، بقرى المبادرة، وإطلاق 175 قافلة طبية، و43 قافلة بيطرية.

وتضمنت الإنجازات التي حققها المبادرة خلال المرحلة الحالية، توفير 9150 نظارة طبية، وإجراء 3920 عملية عيون، وإجراء 1060 عملية جراحية، 3 آلاف حضانة، وإنجاز 82 وحدة بيطرية، وتوفير 51 وحدة طبية بقرى المبادرة، و26 مركز شباب، و9 وحدات اجتماعية.