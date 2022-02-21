وزير الدفاع يشهد حفل انتهاء فترة الإعداد لطلبة الكليات العسكرية

شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، حفل انتهاء فترة الإعداد العسكري لطلبة الكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة للدفعة 118 حربية وما يعادلها من الكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة والتي تضم عددًا من الدارسين الوافدين من الدول الصديقة والشقيقة، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وعدد من الملحقين العسكريين.

في بداية الاحتفال، جرى استعراض إجراءات التأمين الإداري والطبي والإجراءات الاحترازية التي نفذتها الكلية الحربية لمجابهة فيروس كورونا، والمراحل التي يمر بها الطالب خلال أعمال التنسيق والاختبارات وحتى القبول، وهيئات الزي المختلفة لطلبة الكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة.

وقدمت مجموعات من الطلبة المستجدين عرضاً رياضياً تضمن تمرينات رياضية أساسية ومبتكرة وتمرينات اللياقة البدنية ورياضات الدفاع عن النفس وقيادة الدراجات، أعقبه قيام الطلبة بتشكيل رقم الدفعة 118 حربية بأجسادهم، ونفذت مجموعات أخرى من الطلبة عرضاً للفروسية.

واستعرض الطلبة مدى ما اكتسبوه خلال فترة الإعداد العسكري من مهارات أساسية باستخدام السلاح تضمن إشارات الميدان والقتال المتلاحم والاشتباك والدفاع عن النفس، كما قدموا عرضاً للمهارات الفردية في فك وتركيب الأسلحة في أحوال الرؤية العادية والضعيفة والمنعدمة عكس المستوى المتميز للطلبة.

وقدمت مجموعات من الطلبة عرضًا باستخدام الموانع للمهارة في الميدان والرماية من أوضاع مختلفة والتعامل مع مجموعات العدو، تلا ذلك عرضاً لمهارات التعليم الأولى باستخدام السلاح وعرضاً للموسيقات العسكرية.

وتقديراً لأبطال القوات المسلحة وقادتها المخلصين تم عرض فيلم تسجيلي بعنوان «قادة في وجدان الأمة» من إعداد إدارة الشئون المعنوية يتضمن السيرة الذاتية للقادة العظام الذين أطُلق أسمائهم على الدفعات الجديدة.

واختتم الاحتفال بالعرض العسكري الذي شاركت فيه مجموعات من طلبة الكليات المختلفة والمعهد الفني للقوات المسلحة يتقدمهم حملة الأعلام وفى ختام طابور العرض العسكري عزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد، وأعلن كبير معلمي الكلية الحربية نتيجة انتهاء فترة الإعداد العسكري.

وكرم القائد العام للقوات المسلحة المتفوقين من أوائل الطلبة المستجدين تقديراً لتميزهم خلال فترة الإعداد العسكري.

وألقى مدير الكلية الحربية كلمة أكّد فيها الجهد المبذول لتحويل شخصية الطلبة المستجدين من الحياة المدنية إلى الحياة العسكرية، مشيراً إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الدعم البناء اللامحدود للنهوض والتقدم بالعملية التعليمية وجميع النواحي الفنية والإدارية داخل الكليات والمعاهد العسكرية.

وفي نهاية الاحتفال، ألقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي كلمة نقل خلالها تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة للطلبة الجدد، كما هنأهم بنيل شرف الانضمام لصفوف القوات المسلحة المصرية، وأوصى الطلبة بالحفاظ على لياقتهم البدنية واستعدادهم القتالي والاستفادة من المنظومات العلمية الحديثة التي وفرتها القوات المسلحة لكل المؤسسات التعليمية بهدف بناء الأجيال الجديدة القادرة على حماية الوطن والدفاع عن أمنه واستقرار شعبه العظيم.