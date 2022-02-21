محمد رمضان يصور «المشوار» وسط الزحام بالإسكندرية: «ربنا يديمكم نعمة»

نشر الفنان محمد رمضان، عبر موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، فيديو خلال تصويره مشاهد مسلسل «المشوار»، وسط زحام الجمهور، الذي تهافت على التقاط الصور التذكارية معه.

وعلق رمضان على الفيديو: «النهاردة وسط أهل كرموز إسكندرية خلال تصوير مسلسل المشوار.. ربنا يديمكم نعمة».

مسلسل المشوار

مسلسل «المشوار» بطولة محمد رمضان، ودينا الشربيني، وأحمد مجدي، وإياد نصار، وصبري فواز وأحمد كمال، تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.

ويجسّد رمضان، خلال أحداث مسلسل «المشوار»، دور سائق سيارة يدعى «ماهر» متزوج من «ورد» التي تؤدي دورها دينا الشربيني، وخلال الأحداث يتورط في تجارة الآثار، وتطارده مباحث الآثار طوال أحداث المسلسل في محاولات منه لإثبات براءته.

آخر أعمال محمد رمضان

يذكر أن الفنان محمد رمضان شارك في السباق الرمضاني الماضي 2021، من خلال مسلسل «موسى»، وشاركه في بطولته سمية الخشاب وتارا عماد، وصبري فواز، وهبة مجدي وسيد رجب وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج محمد سلامة.

محمد رمضان وكليب باي باي ثانوية

وطرح محمد رمضان مؤخرا، كليب باي باي ثانوية، الذي تصدر به تريند يوتيوب في 12 دولة عربية، وهي: «مصر واليمن والكويت والأردن والإمارات وليبيا والعراق ولبنان والسعودية والمغرب وتونس والجزائر».

وتقول كلمات أغنية باي باي ثانوية:

كنت فاكرها سيجارة عادية..

لكن طلعت سيجارة محشية

ولاد الحرام عملوها تاني فيا..

وأنا عندي بكره امتحان ثانوية

عملوها فيا ضحكوا عليا..

ودماغي فجأة لفت بيا

كان نفسي أنجح في الثانوية..

أمي هتجبلي عربية لو جيبت 80%

بسيجارة منهم قضوا عليا..

خربوها ولاد المؤذية أنا شايف أفلام هزلية..

حواليا شلة حرامية.. أنا حواليا شلة حرامية

عيال مش ميه ميه أنا حواليا شلة حرامية ولاد مؤذية..

أنا حواليا شلة حرامية باي باي ثانوية.. مفيش عربية..