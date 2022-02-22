التفاصيل الكاملة لأزمة تنازل الفنان مصطفى درويش عن اسمه

تصدر الفنان مصطفى درويش تريند مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، بعد إعلانه تنازله عن اسمه الفني وتغيره بسبب تشابه مع اسم فنان آخر وتسببه في أزمة له.

مصطفى درويش يتنازل عن اسمه

بدأت القصة بمبادرة من قبل الفنان مصطفى درويش لمقابلة الفنان الذي يحمل الاسم نفسه، في نقابة المهن التمثيلية، بحضور أعضاء النقابة، وبالفعل شارك جمهوره بفيديو عن الأزمة، ووضح فيه كل التفاصيل حيث ظهر في الفيديو مع الفنان الذي يحمل نفس الاسم وقال: «يا جماعة دا أستاذي وأنا من جمهوره طول عمري من أيام الكاميرا الخفية أستاذ مصطفى درويش وأنا عارف إن أنا عامله مشاكل بسبب تشابه الاسم».

وتابع درويش: قائلا «بس هو أحق مني بالاسم دا فأنا بعتذره لو أي حاجة حصلت فيها إساءة ليه أو أي مشكلة خاصة بالشغل هو أستاذي وأنا من جمهوره بتفرج عليه من وأنا طفل، وأنا بقول لكل المخرجين والمنتجين أنا اسمي مصطفى حسين درويش، والأستاذ هو اللي اسمه مصطفى درويش فأنا متنازل عن الاسم لأن دا حقه».

وتدخلت نقابة المهن التمثيلية في هذه الأزمة لحلها، كما أوضح درويش، وعلق على الفيديو قائلا: «من نادي نقابة المهن التمثيلية بحضور الدكتور أشرف زكي ومنير مكرم مصطفى درويش ويا رب ما أكون سببت لك أي إزعاج حضرتك فنان كبير حقك عليا لو كنت سبب في موقف مش حلو ليك ملحوظة: عمري ما كنت هعمل كده بس فعلا الراجل ده تعب جدا وده أقل حاجة أعملها علشانه».

رد فعل الجمهور على مصطفى درويش

وبمجرد نشر درويش لهذا المنشور والفيديو، تفاعل معه الجمهور بشكل كبير وأشادوا بالفعل الذي قام به واحترامه لفارق الخبرة بينهما، وتنازله عن الاسم من أجل الفنان الذي يحمل الاسم نفسه منذ سنوات طويلة.