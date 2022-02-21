مصطفى درويش يتنازل عن اسمه الفني.. وأشرف زكي: «بنحل مشاكلنا بالحب»

كشف الفنان مصطفى درويش، عن تنازله عن اسمه الفني، احتراما وتقديرا للفنان الذي يحمل نفس اسمه، والذي اشتهر بتقديم الأعمال الكوميدية، مؤكدا أن هذا التنازل يرجع إلى الأقدمية في المجال.

مصطفى درويش يعتذر

نشر «درويش»، والذي اشتهر بدوره في مسلسل «بـ 100 وش»، عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، فيديو يجمعه بالفنان مصطفى درويش، قائلا: «من نادي نقابة المهن التمثيلية بحضور الدكتور أشرف زكي، والأستاذ منير مكرم.. مصطفى درويش.. ويا رب ما أكون سببتلك أي إزعاج.. حضرتك فنان كبير حقك عليا لو كنت سبب في موقف مش حلو ليك».

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وأكد: «عمري ما كنت هعمل كده، بس فعلا الراجل ده تعب جدا وده أقل حاجة اعملها علشانه»، مناشدا المنتجين باعتماد اسمه الفني الجديد، ليكون «مصطفى حسين درويش»، ووضعه على تترات الأفلام والمسلسلات.

أشرف زكي يعلق

ظهر الفنان أشرف زكي، في مقطع الفيديو، قائلا: «إحنا في النقابة بنحل مشاكلنا بالطريق دي، بالحب وبس»، مشيدا بالترحاب الشديد الذي تبادله الفنانان.

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من هو مصطفى درويش؟

يذكر أن مصطفى درويش، اشتهر بخفة ظله، وهو من مواليد 14 مايو 1969، وبدأ نشاطه الفني في بداية التسعينيات من خلال العمل بالمسرح، ثم قدم أعمالا بالتليفزيون والسينما وتخصص في اﻷدوار الكوميدية، وظهر في دور نقيب الشرطة «فرج شديد فرج شديد» المنقول من الأرياف إلى القاهرة في فيلم «أشرف حرامي» عام 2008، ومن أشهر أعماله مسرحية «شارع محمد علي» عام 1991، وفيلم «كوكب الشرق» عام 1999، ومسلسل «مبروك جالك قلق» في عام 2005.