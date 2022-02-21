مصادر: عبد الباسط حمودة واسطة عمر كمال للصلح مع هاني شاكر

أكدت مصادر مطلعة، أن الفنان عمر كمال يحاول خلال الفترة الحالية، التواصل مع الفنان عبدالباسط حمودة لكي يتوسط له عند الفنان هاني شاكر لحل أزمته الأخيرة والاعتذار له بعد أن جاء قرار مجلس نقابة المهن الموسيقية بإيقافه عن الغناء، وتحويله للتحقيق بسبب إساءته للفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية وأعضاء مجلس النقابة.

عمر كمال في أمريكا لاستكمال حفلاته الغنائية

عمر كمال الذي يمكث حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية يطير منها إلى عدة دول أوروبية وخليجية ويضطر للعودة إلى القاهرة بداية مارس المقبل للمثول للتحقيق أمام لجنة من نقابة المهن الموسيقية للاستماع لرد على هجومه على هاني شاكر.

ونشرت «الوطن» منذ أيام، تقارير نقلا عن مصادرها داخل نقابة المهن الموسيقية، تفيد بأن عقوبة عمر كمال هذه المرة لن تكون الإنذار كما حدث في المرة السابقة عندما تم إيقافه واتهم وقتها بالإساءة لمصر حين قال إن السعودية أرض طيبة ولا يتم الغناء فيها بكلمات خمور وحشيش.

وأشارت المصادر إلى أن قانون النقابة يبدأ بتوجيه اللوم ثم الإنذار مرة ومرتين، وبعد ذلك يتم تحديد مرة للإيقاف وقد تصل للشطب أحيانا.

إيقاف عمر كمال

وأصدرت نقابة المهن الموسيقية، 3 قرارات سابقة بإيقاف عمر كمال قبل هذه المرة؛ الأولى حينما قدم أغنية بنت الجيران مع حسن شاكوش في استاد القاهرة عام 2020، وتغنى فيها بكلمتي خمور وحشيش، والمرة الثانية كانت حينما انتشر له فيديو وهو يتلفظ بكلمات خادشة للحياء ولا يستوجب قولها في حفل غنائي، والمرة الثالثة حين ما رفض غناء كلمتي خمور وحشيش في السعودية ووصفها بالأرض الطاهرة، ما حمل إساءة ضمنية لمصر التي يشدو فيها بهاتين الكلمتين.