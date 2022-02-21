بعد قرار «المهن الموسيقية».. حفل عمر كمال وشاكوش في أمريكا «كامل العدد»

بعد قرار نقابة المهن الموسيقية بمنع مطرب المهرجانات عمر كمال عن الغناء في مصر، أحيى برفقة حسن شاكوش، خلال الساعات الماضية، حفلا غنائيا في مدينة «ديترويت» بالولايات المتحدة الأمريكية، وحضر الحفل عدد من أفراد الجاليات العربية تجاوز 5 آلاف شخص، مما جعل القائمون على الحفل يرفعون شعار «كامل العدد».

تفاعل كبير مع «كمال وشاكوش» في ديترويت

قدم عمر كمال، في الحفل عددا كبيرا من أغانيه بمشاركة شاكوش، وتفاعل معهما الحاضرين بالصيحات والهتاف.

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ويعتبر حفل «ديترويت» الثاني لشاكوش في الولايات المتحدة، والسادس لعمر كمال، وهو من تنظيم متعهد الحفلات ربيع رضا، ومن المقرر أن يحيي الثنائي، خلال الأيام المقبلة، عدة حفلات غنائية في «واشنطن ونيويورك ولوس أنجلوس».

وأحيا «كمال»، خلال الأيام الماضية، حفلات في عدد من المدن الأمريكية مثل «سان دييجو وهيوستن».

وقف عمر كمال عن الغناء

كانت نقابة المهن الموسيقية، قد أوقفت «كمال» عن الغناء منذ أيام، بسبب ظهوره خلال بث مباشر وهو يتحدث عن النقيب هاني شاكر، ما اعتبره إهانة له وللمجلس، وأصدر بيانا بوقفه وتحويله للتحقيق.

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ومن المقرر أن يعود «كمال» من جديد إلى مصر، من أجل الخضوع للتحقيق، ولكنه يتواجد حاليا في الخارج، لارتباطه بأكثر من مشروع فني، وعلمت «الوطن» من مصادرها داخل نقابة المهن الموسيقية، أن العقوبة هذه المرة لن تكون الإنذار، كما حدث في المرة السابقة عندما تم إيقافه، واتهم وقتها بالإساءة لمصر حين قال إن السعودية أرض طيبة ولا يتم الغناء فيها بكلمات مثل «خمور وحشيش».