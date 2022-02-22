أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 22-2-2022 في مصر

اختلفت أسعار العملات الأجنبية بين الدولار واليورو والريال السعودي، اليوم الثلاثاء الموافق 22 فبراير الحالي، ويهتم المواطنون بمتابعة أسعار العملات في البنوك الحكومية والخاصة، مثل الدولار واليورو والريال السعودي والجنيه الإسترليني.

وفي إطار اهتمام المواطنين بمتابعة أسعار العملات المختلفة، نستعرض مختلف الأسعار مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك، مثل بنك مصر والبنك الأهلي وبنك قناة السويس والبنك التجاري الدولي، على النحو التالي:

سعر الدولار في البنوك اليوم

جاء سعر الدولار الأمريكي في بنك مصر نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، كما سجل الدولار في بنك عودة 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وسجل الدولار مقابل الجنيه في بنك CIB نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك اليوم

سجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية لنحو 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، كما سجل الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وعلى الجانب الآخر سجل سعر الريال السعودي في المصرف المتحد نحو 4.03 جنيه للشراء وسعر 4.20 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك اليوم

كما سجل الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري نحو 21.23 جنيه للشراء، ونحو 21.41 جنيه للبيع، وفي بنك عودة سجل نحو 21.03 جنيه للشراء، و21.20 جنيه للبيع، كما وصل سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر لنحو 21.23 جنيه للشراء، ونحو 21.41 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الإسترليني في بنك الإسكندرية لنحو 21.23 جنيه للشراء، ونحو 21.44 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك اليوم

سجل اليورو في بنك مصر نحو 17.65 جنيه للشراء و17.81 جنيه للبيع، كما سجل اليورو في البنك التجاري الدولي نحو 17.67 جنيه للشراء، و17.81 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 17.65 جنيه للشراء و17.81 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو في بنك عودة نحو 17.57 للشراء وسعر 17.72 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

سجل الدرهم الإماراتي نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع في بنك مصر، كما سجل سعر الدرهم الإماراتي نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع في بنك عودة، وسجل الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، كما سجل الدرهم الإماراتي سعر 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي.