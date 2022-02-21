أسعار العملات الأجنبية اليوم الاثنين 21-2-2022 في مصر

تباينت أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم الاثنين 21-2-2022 في مصر، وجاءت أسعار العملات الأجنبية متابينة بين الاستقرار والصعود والهبوط.

وجاء الدولار في مقدمة أسعار العملات الأجنبية التى استقر سعرها فى البنوك المصرية، ومعه الريال السعودي والدرهم الإماراتي، فيما تراجعت أسعار اليورو اليوم.

وترصد «الوطن»، أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري، تزامنًا مع تسجيل أسعار العملات الأجنبية في جميع البنوك وشركات الصرافة اليوم الاثنين 21-2-2022.

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم

وسجّلت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 21-2-2022 في بنك مصر، 15.74 جنيه للبيع، مقابل 15.64 جنيه للشراء، وبيع اليورو بسعر 17.891 جنيه، مقابل 17.690 جنيه للشراء، كما بيع الجنيه الإسترليني في بنك مصر بسعر 21.444 جنيه، مقابل 21.248 جنيه للشراء.

وسجّل الدينار الكويتي سعر 52.06 جنيه للبيع، مقابل 49.745 جنيه للشراء، وبيع الريال السعودي في ذات البنك بسعر 4.19 جنيه، مقابل 4.18 جنيه للشراء، كما بيع الدرهم الإماراتي بسعر 4.28 جنيه، مقابل 4.26 جنيه للشراء.

أفضل بنوك تشترى وتبيع الدولار اليوم

جاء بنك مصرف أبوظبي الإسلامي، في قائمة أفضل بنك لبيع الدولار الأمريكي اليوم الاثنين 21-2-2022، بسعر 15.68 جنيه، فيما جاء بنك مصر كأفضل البنوك لشراء الدولار الأمريكي بسعر 15.74 جنيه.

فيما جاء المصرف العربي الدولي، كأفضل البنوك التى تبيع لها اليورو، إذ سجل سعر 17.79 جنيه، فيما جاء البنك المركزي المصري كأفضل البنوك لشراء اليورو اليوم، بسعر 17.86 جنيه.

أفضل البنوك لبيع وشراء الإسترليني

واحتل المصرف العربي الدولي صدارة أفضل البنوك لبيع الجنيه الإسترليني، اليوم، بسعر 21.327 جنيه، مقابل بنك كريدي أجريكول، لشراء الجنيه الإسترليني بسعر 21.256 جنيه.

أفضل البنوك لبيع وشراء الريال السعودي

وجاء بنك مصر من أفضل البنوك لبيع الريال السعودي الخاص بالمواطن، بسعر 4.1825 جنيه، فيما جاء البنك الأهلي اليوناني كأفضل البنوك لشراء الريال السعودي بسعر 4.1804 جنيه.

أفضل البنوك لبيع وشراء الدرهم الإماراتي

فيما جاء بنك مصر كأفضل البنوك لبيع الدرهم الإماراتي، بسعر 4.265 جنيه، وجاء البنك الأهلي اليوناني كأفضل البنوك لشراء الدرهم الإماراتي اليوم الاثنين 21-2-2022، بسعر 4.2695 جنيه.