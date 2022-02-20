أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 20-2-2022 في مصر

تباينت أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 20 -2- 2022 في مصر، عقب استقرار لم يدم سوى يومين، وجاءت أسعار العملات الأجنبية متابينة بين الاستقرار والصعود والهبوط، ومن العملات الأكثر استقرارا أمام الجنيه المصري طيلة الشهر الجاري، الدولار والريال السعودي والدرهم الإماراتي.

وترصد «الوطن»، أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري، تزامنًا مع تسجيل أسعار العملات الأجنبية في جميع البنوك وشركات الصرافة.

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم

وسجّلت أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 20-2-2022 في بنك العربي الأفريقي الدولي سعر 15.76جنيه، مقابل 15.66 جنيه للشراء، وبيع اليورو بسعر 17.94 جنيه مقابل 17.73 جنيه للشراء، كما بيع الجنيه الإسترليني في بنك مصر بسعر 21.46 جنيه مقابل 21.23 جنيه للشراء.

وسجّل الدينار الكويتي سعر 54.56 جنيه للبيع مقابل 49.55 جنيه للشراء في البنك العربي الأفريقي الدولي، وبيع الريال السعودي في ذات البنك بسعر 4.20 جنيه مقابل 4.06 جنيه للشراء، كما بيع الدرهم الإماراتي بسعر 4.29 جنيه مقابل 4.20 جنيه للشراء.

أفضل بنوك تشترى وتبيع الدولار اليوم

جاء بنك مصرف أبوظبي الإسلامي، في قائمة أفضل بنك لبيع الدولار الأمريكي اليوم الأحد 20-2-2022، بسعر 15.68 جنيه، فيما جاء بنك مصر كأفضل البنوك لشراء الدولار الأمريكي بسعر 15.74 جنيه.

فيما جاء البنك المركزي، كأفضل البنوك لبيع اليورو، إذ سجل سعر 17.800 جنيه، فيما جاء بنك مصر كأفضل البنوك لشراء اليورو اليوم، بسعر 17.92 جنيه.

أفضل البنوك لبيع وشراء الإسترليني

واحتل البنك المركزي صدارة أفضل البنوك لبيع الجنيه الإسترليني، اليوم بسعر 21.303 جنيه، مقابل بنك كريدي أجريكول، لشراء الجنيه الإسترليني بسعر 21.23 جنيه.

أفضل البنوك لبيع وشراء الريال السعودي

وجاء بنك مصر من أفضل البنوك لبيع الريال السعودي خاص بالمواطن، بسعر 4.1825 جنيه، فيما جاء البنك الأهلي اليوناني كأفضل البنوك لشراء الريال السعودي بسعر 4.1804 جنيه.

أفضل البنوك لبيع وشراء الدرهم الإماراتي

فيما جاء بنك مصر كأفضل البنوك لبيع الدرهم الإماراتي، بسعر 4.265 جنيه، فيما جاء البنك الأهلي اليوناني كأفضل البنوك لشراء الدرهم الإماراتي اليوم، بسعر 4.269 جنيه.