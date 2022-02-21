سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 21-2-2022 في مصر

سجّل سعر الريال السعودي اليوم الاثنين -2-2022 في مصر، في البنوك وشركات الصرافة استقرارًا سعريًا، إذ يعد الريال السعودي من العملات الأكثر استقرارًا أمام الجنيه المصري خلال الاشهر الماضية بالرغم من استئناف رحلات العمرة.

وواصل الطلب على الريال السعودس الطلب لدى البنوك المصرية وشركات الصرافة اليوم الاثنين 21-2-2022 في بداية التعاملات اليومية فى البنوك وشركات الصرافة، وسط وفرة فى المعروض وفقًا لما ذكره علي الحريري، سكرتير السابق للشعبة العامة للصرافة بالغرف التجارية لـ«الوطن».

أفضل البنوك لبيع وشراء الريال السعودي اليوم

صنف بنك مصر كأفضل البنوك لبيع الريال السعودي اليوم الاثنين 21-2-2022، ووصل سعر الريال السعودية إلى نحو 4.1825 جنيه، بينما جاء البنك الأهلي اليوناني الأفضل في الشراء بسعر 4.1804 جنيه.

وترصد «الوطن»، عمليات البيع والشراء للريال السعودي بالجنيه المصري، اليوم الاثنين 21-2-2022، في جميع البنوك المصرية.

أسعار الريال السعودي في البنوك المختلفة

سجل سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 21-2-2022 بالبنك العربي الأفريقي الدولي 4.208 جنيه مقابل 4.067 جنيه للشراء، وسجل سعر 4.202 جنيه مقابل 6 4.15 للشراء في بنك قناة السويس، كما سجل سعر الريال السعودي ببنك كريدي أجريكول سعر 4.202 جنيه للبيع مقابل 4.142 جنيه، فيما بيع الريال السعودي في بنك الإسكندرية بسعر 4.200 جنيه مقابل 4.157 جنيه للشراء.

وبيع الريال السعودي بسعر 4.207 جنيه مقابل 4.045 جنيه للشراء ببنك ميد، وبيع بسعر 4.202 جنيه مقابل 4.165 للشراء في البنك المصري الخليجي، فيما عرض بنك المشرق الريال السعودي بسعر2 4.20 جنيه للبيع مقابل 4.173 جنيه للشراء، كما سجّل سعر 4.200 جنيه للبيع مقابل 7 4.17 للشراء في بنك CIB.

عملات عربية ارتفع أمامها الجنيه المصري اليوم

وارتفع الجنيه المصري اليوم الاثنين 21-2-2022 أمام 3 عملات عربية منها الريال اليمني ليباع بسعر 0.063 جنيه، والجنيه السوداني ليباع بسعر 0.035 جنيه، فيما جاءت الليرة اللبنانية لتباع بسعر 0.010 جنيه.