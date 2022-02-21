المفوضية الأوروبية لـ«الوطن»: أرسلنا ملايين الأقنعة وعبوات الأدوية إلى أوكرانيا 

قال دانيال بوجليسي، المسؤول الإعلامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية والمساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات في المفوضية الأوروبية، إنه بناء على طلب من حكومة أوكرانيا للحصول على مساعدة طارئة بسبب التهديد بمزيد من التصعيد، تقوم المفوضية الأوروبية بتنسيق تسليم الإمدادات الأساسية لدعم السكان المدنيين عبر آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي، بهدف دعم جهود التأهب الأوكرانية لجميع السيناريوهات الممكنة.

تنسيق بين الاتحاد الأوروبي والسلطات الأوكرانية

وأضاف بوجليسي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «تشمل المساعدة الأولية المقدمة من خلال آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي للمدنيين في أوكرانيا ما يلي: من سلوفينيا: مليون قناع غير طبي يمكن التخلص منه، 125 ألف زوج من قفازات اللاتكس، 125 ألف زوج من قفازات النتريل، 200 زوج من الأحذية المطاطية و10 مولدات طاقة تعمل بالديزل (6 كيلو واط) ومن رومانيا: 5 آلاف عبوة من المسكنات ، 5 آلاف عبوة من مضادات الالتهاب، 5 آلاف عبوة مضادات حيوية، و 840 لترًا من المطهرات لعلاج اليد».

وتابع قائلا: «فرنسا أرسلت 15 خيمة، 300 خيمة عائلية، 1500 ملاءة أرضية، 2100 بطانية و300 كيس نوم، 500 مجموعة نظافة، 25 مرحاض جاف، 3 آلاف قفازات كيميائية وبيولوجية وإشعاعية ونووية (CBRN)، 10 آلاف قفازات فينيل، 50 ألف قناع جراحي، 36 ألف علبة دواء كل منها قادر على معالجة مئات المرضى، ومركز طبي متطور قادر على معالجة 500 جريح، وأرسلت أيرلندا 10 آلاف بدلة واقية، 50 ألف قناع جراحي، 2.583 لترًا من معقم اليدين، كما أرسلت النمسا 50 ألف لتر مطهرات يدوية، و 9 آلاف لتر من المطهرات السطحية، و50 ألف نظارة أمان، و50 ألف قناع وجه، و20 ألف قفاز غير معقم».

وأوضح بوجليسي أن مركز تنسيق الاستجابة للطوارئ التابع للاتحاد الأوروبي على اتصال دائم مع السلطات الأوكرانية لتوجيه المزيد من المساعدة، و الاتحاد الأوروبي على استعداد لتقديم المزيد من المساعدة عند الطلب.

دور الاتحاد الأوروبي للمساعدة في أزمة شرق أوكرانيا

وأشار المسؤول الإعلامي في المفوضية الأوروبية إلى أنه عندما يطغى حجم حالة الطوارئ على قدرات الاستجابة لدولة ما ، فيمكنه طلب المساعدة عبر آلية الحماية المدنية في الاتحاد الأوروبي، وبمجرد تفعيله، ينسق مركز تنسيق الاستجابة للطوارئ التابع للاتحاد الأوروبي ويمول المساعدة التي توفرها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي و6 دول مشاركة إضافية «أيسلندا والنرويج وصربيا ومقدونيا الشمالية والجبل الأسود وتركيا» من خلال العروض التلقائية.

واختتم المسؤول في المفوضية الأوروبية حديثه لـ«الوطن»: «يعد الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه بالفعل أكبر الجهات المانحة الإنسانية استجابة للأزمة في شرق أوكرانيا، حيث يقدمون المساعدة للأشخاص المستضعفين الذين يعيشون على جانبي خط الاتصال».