أسعار ومواصفات سيتروين C5 اير كروس 2022.. تبدأ من 454 ألف جنيه

أعلن عدد من الوكلاء المحليين للعلامات التجارية المختلفة للسيارات الملاكي داخل السوق المصري، مع بداية العام الجاري 2022، عن ارتفاع في أسعار عدة طرز مختلفة من السيارات موديل العام 2022؛ ومن ضمن القائمة سيارة سيتروين c5 إير كروس 2022 والتي تم الإعلان عن ارتفاع في أسعار فئاتها بقيمة وصلت إلى 5 آلاف جنيه.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية أسعار وتجهيزات سيارة سيتروين C5 اير كروس 2022، حسب المُعلن من الشركة المصرية الأوروبية للسيارات الوكيل المحلي للعلامة الفرنسية في مصر.

أسعار سيارة سيتروين c5 إير كروس 2022

تنتمي سيارة سيتروين C5 لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وتتوافر داخل السوق المحلية في 4 فئات مختلفة التجهيزات، بأسعار:

الفئة الأولى بسعر 454,900 جنيه.

الفئة الثانية بسعر 501,900 جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 524,900 جنيه.

الفئة الرابعة بسعر 574,900 جنيه.

أداء سيتروين c5 إير كروس 2022

تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.6 لتر 1600 سي سي، وينتج قوة قدرها 165 حصان، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ100 كم/ ساعة في غضون 9.4 ثانية؛ فيما تستهلك متوسط 7 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم.

أبعاد سيتروين C5 اير كروس 2022

الطول الكلي 4500 مم.

العرض الكلي 1860 مم.

الارتفاع الكلي 1689 مم.

طول قاعدة العجلات 2730 مم.

ارتفاع السيارة عن الأرض مسافة 200 مم.

مساحة الصندوق الخلفي 516 لتر.

أنظمة الأمان ومساعدة السائق في سيتروين C5

تأتي السيارة سيتروين C5 اير كروس 2022 مزودة بالعديد من التقنيات وأنظمة الأمان والتي من بينها «الوسائد الهوائية للسائق والراكب الأمامي، ونظام فرامل ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، فرامل يد كهربائية، ومراقبة ضغط الإطارات، ونظام زيادة التحكم في المرتفعات «HSA»؛ بالإضافة إلى جنوط رياضية 17 بوصة، وسبويلر خلفي، والنظام الذكي لركن السيارة، وفتحة سقف كهربائية، ومثبت سرعة، وحساسات إضاءة، ومثبت سرعة، وشاشة عدادات 4.2 بوصة، ومكيف هواء، وشاشة وسائط 8 بوصة، ومصابيح أمامية LED.