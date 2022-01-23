قارن قبل الشراء.. مواصفات «نيسان قشقاي» و«سيتروين C5 أير كروس»

دائما يبحث راغبو شراء سيارة جديدة عن السرعة والراحة والمواصفات العالية، في ظل المنافسة بين الكثير من مصنعي السيارات حول العالم، حيث أصبحت الشركات تنافس بعضها بشكل كبير في طرح سيارات تنافسية في الأسعار والتكنولوجيا التي قدمها داخل سياراتها.

وترصد خلال السطور التالية مقارنة بين سيارتين في فئة السيارات الـSUV في السوق المصرية، بعد الكشف عن الجيل الجديد منهما مؤخرًا، وهما «نيسان قشقاي 2022» و«سيتروين C5 أير كروس».

أسعار نيسان قشقاي 2022

تنتمي السيارة لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وتتوافر داخل السوق المحلية بثلاث فئات مختلفة التجهيزات، والفئة الأولى بسعر 430 ألف جنيه، والفئة الثانية بسعر 465 ألف جنيه، والفئة الثالثة بسعر 505 آلاف جنيه.

مواصفات نيسان قشقاي 2022

تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.3 لتر 1300 سي سي، ينتج قوة قدرها 148 حصانًا، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 250نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من طراز CVT.

تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات، وتتسارع من وضع الثبات وحتى سرعة الـ100 كم/ساعة في غضون 8.9 ثانية، وتستهلك متوسط 6.1 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم.

أسعار سيتروين C5 أير كروس 2022

تنتمي السيارة لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وتتوافر داخل السوق المحلية بأربع فئات مختلفة التجهيزات، والفئة الأولى بسعر 450 ألف جنيه، والفئة الثانية بسعر 497 ألف جنيه، والفئة الثالثة بسعر 520 ألف جنيه، والفئة الرابعة بسعر 570 ألف جنيه.

مواصفات سيتروين C5 أير كروس 2022

وتاأتي السيارة محرك 1600 سي سي ينتج قوة 165 حصانا، وتعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.6 لتر، 1600 سي سي، ينتج قوة قدرها 165 حصانا، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن /متر، والمحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات، وتعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات، وتصل السرعة القصوى للسيارة 201 كم/ ساعة.

وتتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ 100 كم /ساعة في غضون 9.4 ثانية، وتستهلك السيارة متوسط 7 لترات من الوقود لقطع مسافة 100 كم.