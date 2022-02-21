دمياطية تفوز بسيارة مرسيدس سعرها 900 ألف جنيه.. أخيرا الحظ ابتسم لها

ابتسم الحظ بشكل مفاجئ لسيدة دمياطية، عندما علمت بفوزها بسيارة من مرسيدس A180، ضمن 4 أشخاص فقط، والتي فازت بها من خلال سحب أقامه بنك الإسكان والتعمير، والتي احتفلت باستلامها في حفل كبير بمدينة دمياط الجديدة.

وفازت ميرفت محمد عبده الموافي، بسيارة من أفخر أنواع السيارات وسط آلاف الأشخاص الذين تقدموا إلى المسابقة، وهو ما جعلها تحتفل بها هي وأسرتها، لترتسم البهجة والسعادة على وجهها مع نظرات الشكر والامتنان للقائمين على المسابقة.

فرحة من العاملين بالبنك وأسرتها

واحتفلت مرفت مع بناتها الاثنين، وزوجها بفوزها بالسيارة الخاصة بها، وسط ترحيب وفرحة من العاملين بالبنك وأسرتها، والتي شهد استلامها لسياراتها احتفالات، زينت بالبالونات والموسيقى والزينة، وكذلك بعض الأضواء والبوابات المميزة، لاستقبال الفائزة لسياراتها التي أعطاها البنك لها، والذي يتراوح سعرها من 700 إلى 900 ألف جنيه، على حسب الطراز الخاص بها.

واشتركت في مسابقة تخص بنك الإسكان والتعمير، للسحب على سيارة مرسيدس، إذ وصلت مدة السحب 5 شهور بدورية شهرية، سحب كل شهر، ابتداء من أغسطس 2021 وتنتهي في فبراير 2022، إذ جرى عمل أول سحب خلال شهر سبتمبر، لتكون بذلك هي الفائزة رقم 4.

شروط المسابقة

وجاءت أنواع حسابات التوفير المقرر إجراء السحب عليها، هي حسابات التوفير تصاعدي بجميع دورياته «سنوي، نصف سنوي، ربع سنوي، شهري»، وحساب توفير إدخار مصرية، وتوفير بيزنس، يجرى السحب على حسابات التوفير، المقرر أجراء السحب عليها بالعملات المحلية أو الأجنبية، كما يجرى استثناء العاملين بالبنك من السحب وأيضا أقاربهم من الدرجة الأولى، على ألا يجرى تكرار أسماء العملاء الفائزين في السحوبات المقبلة.