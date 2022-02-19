6 سيارات من كيا تحصد جوائز «كار آند درايف»

وقع الاختيار على 6 سيارات «كيا» وهي: تيلورايد وسورينتو وكرنفال وK5 وسول وريو، للفوز بجائزة مجلة «كار آند درايف» لسنة 2022 التي تمثل المعيار السنوي للنشر للتميز في السيارات.

اختيار طرازات كيا الستة من بين ما يقرب من 400 طراز اختبرها المحررون

تم اختيار طرازات كيا الستة من بين ما يقرب من 400 طراز اختبرها المحررون، وصنفوها عبر قطاعات السوق من سيارات الدفع الرباعي الكروس أوفر إلى السيارات الكهربائية وسيارات السيدان إلى الشاحنات ذات الحجم العائلي.

قال ستيفن سنتر، مدير العمليات في شركة كيا: «يشرفنا أن نعترف من قبل Car and Driver بالجودة والحرفية عبر مجموعتنا ذات المستوى العالمي، وتعتبر موديلاتنا الستة الفائزة تغطي العديد من قطاعات السيارات هي حقيقة شهادة على سعي كيا لبناء مركبات لكل نوع من أنواع السائقين».

يأتي هذا التكريم الأخير في أعقاب تسمية كيا تيلورايد على قائمة أفضل 10 سيارات للسائق، والتي تحتفل بأفضل عشر سيارات وشاحنات وسيارات دفع رباعي في السوق هذا العام.

وأشار محررو مجلة «كارأند درايف» إلى أن «فريق خبراء السيارات لدينا قد تفحص كل نقطة بيانات، وقاد مئات الآلاف من الأميال، وطبق نظام الاختبار الصارم على المركبات من كل نوع لتحديد أفضل وألمع السيارات والشاحنات وسيارات الدفع الرباعي والشاحنات الصغيرة والمركبات الكهربائية المتوفرة اليوم».

تشمل المعايير المستخدمة لتطوير قائمة اختيار المحررين نتائج الاختبارات الآلية للسائق، ومدى نجاح السيارة في أداء مهمتها المقصودة، وتصنيف كل شريحة في السوق.