رحلة الواحات البحرية من وزارة الشباب والرياضة.. اعرف السعر والموعد

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، في إطار المبادرة التي تنظمها بعنوان «اعرف بلدك»، رحلة إلى الواحات البحرية، خلال الفترة من 25 وحتى 28 فبراير الجاري على أن تكون مدة الفوج 4 أيام و3 ليالي، والتي يستطيع المواطنون من خلالها الاستمتاع بالمناطق السياحية التي تنتمي لهذا الجزء السياحي، وذلك لهواة المناطق الصحراوية حيث شروق وغروب الشمس والهدوء فضلا عن الاستمتاع بالنوم في مناطق مفتوحة داخل الخيام .

في هذا الصدد «الوطن» ترصد تفاصيل وأسعار الاشتراك في رحلة الواحات البحرية المقدمة من وزارة الشباب والرياضة، والتي جاءت على النحو التالي:

- المرحلة العمرية: من ( 18 - 40 ) سنة.

- قيمة الاشتراك: يتم تحصيل مبلغ 400 جنيه من كل مشارك.

- الإقامة والإعاشة في الواحات البحرية.

- للاشتراك التوجه (شخصياً) من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الثانية ظهرا إلى مقر وزارة الشباب والرياضة أمام نادي الزمالك - امتداد شارع 26 يوليو - ميت عقبة - الدور السادس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية - الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية، مع إحضار أصل وصورة من بطاقة الرقم القومي وقيمة الاشتراك، وفي حالة اكتمال حجز الفوج يجرى الحجز في الأفواج التالية تباعًا.

- الأولوية لأسبقية السداد.

- ممنوع نهائيا اصطحاب الأطفال أو الأسر أو الحيوانات الأليفة.

- يمنع التبديل نهائيا أو استرداد المبلغ.

- يمنع التدخين نهائياً في أماكن الإقامة ووسائل الانتقالات والمزارات السياحية.

- في حالة عدم صحة البيانات أو ظهور أعراض مرضية أو مخالفة تعليمات هيئة الإشراف أو ظهور مخالفات وقضايا أمنية يتم مغادرة المشارك فوراً دون استرداد مبلغ الاشتراك.

- عدم قبول من سبق لهم الاشتراك في الرحلة خلال الموسم الماضي، وفي حالة ثبوت تكرار المشاركة يتم الحرمان من الرحلة وعدم رد قيمة الاشتراك.

- إحضار شهادة طبية تفيد خلو المشارك من «الأمراض المعدية والمزمنة وأمراض القلب والأمراض النفسية والصرع»، واللياقة الطبية مسؤولية شخصية للمشارك في الرحلة.

- يتحمل المشاركون قيمة البرنامج السياحي.

- التحرك الساعة السابعة صباحاً من أمام مقر وزارة الشباب والرياضة.

البرنامج السياحي لرحلة الواحات

1- زيارة منجم الواحات البحرية للحديد.

2- زيارة المعالم الأثرية ومتحف المومياوات الذهبية.

3- زيارة مقابر الأسرة 26 الفرعونية.

4- زيارة متحف المفتلا.

5- زيارة بانوراما الواحات البحرية.

6- زيارة الأماكن السياحية.

7- زيارة الآبار الباردة والساخنة.

8- زيارة جبل الهرم والدست والمغروفة والبحيرة المالحة.

9- زيارة مصنع التمور.