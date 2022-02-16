وظائف خالية بمرتبات تصل لـ10 آلاف جنيه من «الشباب والرياضة».. اعرف الشروط

يبحث الكثير من الشباب عن وظائف بمجرد الحصول على شهادة المؤهل الدراسي، وفي كثير من الأحيان، يضطر الطلبة أيضا للبحث عن فرص عمل حتى يستطيعون تحمل مسئولية أنفسهم، لذا تحرص الحكومة على توفير وظائف خالية للشباب بشكل دائم ومستمر، منها ما أعلنته وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، للعمل في شركة فاتورة بوظائف مشرف مبيعات ومندوب مبيعات.

تفاصيل الوظائف الخالية

تنظم شركة فاتورة بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة بالإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب وشركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية، اليوم التوظيفي المفتوح لشركة فاتورة، والذي ينظم في عنوان الإسماعيلية وجامعة قناة السويس الباب الرئيسي، على أن يكون يوم الأربعاء الموافق 23 فبراير 2022 من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 3 مساء، والتي جاءت تفاصيلها، كالتالي:

الوظائف المطلوبة

1- مشرف مبيعات، ويشترط أن يكون لديه مؤهل عالي وخبرة 7 سنوات فى مجال المواد الغذائية مع 5 سنوات كمشرف مبيعات، ليقوم بالتواصل مع العملاء الحاليين والعمل على جذب عملاء جدد مع التنسيق بين مندوبي وتوزيع المناطق البيعية عليهم.

2- مندوب مبيعات ويشترط أن يكون لديه مؤهل متوسط على الأقل، ويفضل خبرة فى مجال المبيعات، ويشترط جذب العملاء الجدد، وترويج المنتجات مع تغطية جميع العملاء من خلال خطوط السير وخطة التغطية.

الشروط المطلوبة

- مكان العمل يكون في الإسماعيلية.

- الوظائف المتاحة للذكور والإناث لوظيفة مندوب.

- الحد الأقصى للسن 40 عاما.

مميزات وحقوق الوظائف الخالية

- تمنح الشركة راتب لوظيفة المندوب يصل إلى 6 آلاف جنيها.

- الراتب الشامل لوظيفة مشرف يبدأ 10 آلاف جنيها.

- عدد ساعات العمل تصل إلى 9 ساعات.

- تمنح الشركة للعاملين يوم إجازة يوم في الأسبوع وهو الجمعة.