«صناعة النواب» توصي بزيارة ميدانية للمجمع الصناعي في الغردقة

أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود، خلال اجتماع اللجنة، اليوم، بإجراء زيارة ميدانية لمجمع الصناعات بالغردقة، للوقوف على المشكلات والأزمات التي تواجهه من عدمه، بناء على طلب الإحاطة المقدم من أحد النواب.

مناقشة طلب الإحاطة بـ صناعة النواب

جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد السيد مهني، بشأن أزمة مستثمري مجمع صناعات الغردقة، ومخالفة التعاقدات لكراسة الشروط، وعقد الهيئة، ما يهدد المستثمرين والصناعة المصرية.

المستثمرون الشباب

قال عضو مجلس النواب، مقدم طلب الإحاطة، إن المستثمرين الشباب تقدموا بالعديد من الشكاوى، منها تحصيل رسوم النظافة أكثر من مرة، ما يكلفهم في بداية المشوار، مضيفا أن الوحدات لم تصلها المرافق، بل يتحملها المستثمر وغيرها من الشكاوى المختلفة.

ولفت اللواء أشرف رأفت، نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى أن هناك شكاوى وصلت وجرى فحصها، كما أننا التقينا بعدد منهم للاستماع إلى شكواهم، مشيرا إلى أن هناك إعفاء من الإيجار لمدة 9 أشهر للتجهيز.

وتساءل معتز محمود رئيس اللجنة: هل من المنصف أن يدفع المستثمر رسوم نظافة تعادل 50% من قيمة الإيجار؟ مطالبا بدراسة جدوى عن أهم الصناعات القائم عليها المجمع الصناعي.

10 مليارات جنيه تكلفة المجمع

وأوضح «محمود» أن مجمعا صناعيا تكلف 10 مليارات جنيه، لا بد أن يكون له دراسة جدوى واضحة، وتساءل عن تمويل المجمع، هل من وزارة الاستثمار أم الصناعة أم من الحكومة تمويل بقرض؟

وأفاد نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بأن الأنشطة داخل المجمع متنوعة، منها الكيماوي والغذائي والهندسي والغزل والنسيج، وهذه الوحدات على مساحة 500 فدان، منها 60% صناعي، و40% خدمي.

وأوضح رأفت أن الوحدة دور واحد فقط، مشيرا إلى أنه يوجد نوعان من رسوم النظافة، فهناك رسوم على نظافة المجمع، ورسوم على مخلفات المصانع، وليست جميع المصانع بها مخلفات، مؤكدا أن الوحدة تسلم بلوحة الكهرباء.