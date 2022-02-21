رامي صبري يروج لأغنيته الجديدة «مع نفسي»

روج الفنان رامي صبري، اليوم الإثنين، لكليبه الجديد «مع نفسي».

ونشر صبري، عبر حسابه على إنستجرام، صورة من أحد مشاهد الكليب، وعلق عليها: «من كليب أغنيتي الجديدة مع نفسي قريبا».

وتفاعل الجمهور مع منشور رامي، معلنين اشتياقهم لأغانيه المميزة التي تتناول الشق الدرامي.

أغنية «مع نفسي» من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أسامة الهندي.

أغنية هموت من غيرها

وطرح الفنان رامي صبري، مؤخرا أغنية بعنوان «هموت من غيرها»، من كلمات أحمد المالكي وألحان شريف بدر وتوزيع أسامة الهندي، واقتربت من تحقيق 5 ملايين مشاهدة خلال شهر من طرحها، كما تصدرت التريند في عدد من الدول العربية.

وتقول كلمات الأغنية:

أوقات الحاجة اللي في ايدنا اللي احنا عليها اتعودنا

بنقول إنها مضمونة وباقية ومش هتروحوانا

دايما كنت بعيد عنها قال إيه فاكر نفسي ضامنها

مش عارف إني سايبها كتير قلبها مجروح

وانا بغلط كانت بتحذرني تقولي بلاش هيجيلك يوم فعلا تخسرني

ونسيتها وعمري ماكنت بحافظ على مشاعرها والقلب القاسي أهو خسرها

وهموت من غيرها... هموت من غيرها

حفلات رامي صبري

وأحيا رامي صبري، حفلا غنائيا في أحد فنادق التجمع الخامس، ضمن حفلات أعياد الكريسماس، وكانت شروط الحفل كالتالي: الدخول بالملابس الرسمية، عدم تناول الخمور والمشروبات الكحولية تماما، دخول الحفل للأشخاص فوق 18 عاما، الدخول في المواعيد الرسمية للحفل.

كما أحيا الفنان رامي صبري، مؤخرًا حفلا غنائيا في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض 2021، وقدم خلاله مجموعة من أشهر أغانيه، التي تفاعل معها الجمهور السعودي؛ وأبرزها: «تعالي»، «كلمة»، «الراجل»، و«أهد الدنيا»، «غريب الحب»، و«حياتى مش تمام»، وغيرها من الأغاني التي يعشقها جمهوره، ورفع هذا الحفل شعار كامل العدد.