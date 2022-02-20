منتج «مع نفسي» للفنان رامي صبري يكشف تفاصيل الأغنية قبل طرحها

ساعات قليلة تفصلنا عن أحدث أعمال الفنان رامي صبري، الذي من المقرر أن يطرح أغنيته الجديدة «مع نفسي»، والتي عمل عليها، خلال الفترة الماضية لمدة أشهر، ويتعاون من خلالها مع المنتج مصطفى إسماعيل، ومن المقرر طرحها اليوم على «يوتيوب».

مصطفى إسماعيل يكشف تفاصيل أغنية «مع نفسي»

أكد المهندس مصطفى إسماعيل، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّه سعِد بالتعاون مع الفنان رامى صبري المتميز بالنجاح والتألق دائمًا لجميع أعماله فهو فنان متميز، والذي ينتظر الجمهور أعماله باستمرار، خصوصًا أنه يتميز بخامة صوت مختلفة عن أبناء جيله، مشيرا إلى أن الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أسامة الهندي.

وأضاف أن الأغنية الجديدة تجمع بين أهم مواهب النجوم للتلحين والتوزيع والتأليف، ما يسعد الجمهور والارتقاء بذوقه، كما تعود الجمهور باستمرار لتقديم أعمال فنية ذات قيمة وهادفة.

آخر أعمال الفنان رامي صبري

وكانت أغنية «هموت من غيرها» آخر أعمال الفنان رامي صبري، وتصدرت تريند رقم 1 على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، وقت طرحها، وحققت 6 ملايين مشاهدة .

معلومات عن المنتج مصطفى إسماعيل

وظهر المنتج مصطفى إسماعيل بقوة على ساحة الإنتاج الفني، مؤخرًا من خلال إنتاج أهم الأعمال الغنائية لكبار الفنانين مثل كليب «الحب والسلام» للفنانة أصالة، ولم يكن رامي صبري وأصالة فقط، الذي تعاون معهما، ولكنه سبق وتعاون مع الفنان محمد منير من خلال كليب «الناس في بلادي».

وشارك الفنان الشعبي حكيم من خلال كليب «الجنة في الإمارات»، الذي حقق ما يقرب من نصف مليون مشاهدة على يوتيوب، وتفاعل جمهور حكيم مع الفيديو بمجرد طرحه