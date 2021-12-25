رامي صبري ومحمد عدوية يحييان حفلات الكريسماس في التجمع

يواصل الفنانون إحياء عدد من الحفلات الغنائية؛ للاحتفال بأعياد الكريسماس، وينضم إليهم الثنائي رامي صبري ومحمد عدوية، اللذان يحييان حفلين غنائيين اليوم في منطقة التجمع الخامس بحضور جماهيري.

رامي صبري يحيي حفل الكريسماس بالتجمع

يستعد الفنان رامي صبري مساء اليوم السبت؛ لإحياء حفل غنائي كبير في أحد الفنادق بالتجمع الخامس، الذي سيقدم خلال عدد كبير من أغانيه الخاصة، في وجود عدة شروط للحضور.

وأولى الشروط التي وضعها رامي صبري لحضور حفله، أنه ممنوع تماما تناول الكحوليات داخل الحفل، بالاضافة إلى منع دخول من هم أقل من 18 عامًا، وكذلك لابد من ارتداء الملابس الرسمية لتتمكن من دخول الحفل.

حفل محمد عدوية في الكريسماس

أما الفنان محمد عدوية فسيكون على موعد مساء اليوم السبت مع جمهوره في حفل غنائي كبير، يحتفل من خلاله بأعياد الكريسماس في أحد الكافيهات الخاصة في منطقة التجمع الخامس.

يذكر أن الفنان رامي صبري، كان قد طرح مؤخرا أغنية بعنوان «هموت من غيرها»، من كلمات أحمد المالكي وألحان شريف بدر وتوزيع أسامة الهندي.

وتقول كلمات الأغنية...

أوقات الحاجة اللي في ايدنا

اللي احنا عليها اتعودنا بنقول إنها مضمونة وباقية ومش هتروح

وانا دايما كنت بعيد عنها قال إية فاكر نفسي ضامنها

مش عارف إني سايبها كتير قلبها مجروح

وانا بغلط كانت بتحذرني تقولي بلاش

هيجيلك يوم فعلا تخسرني مبسمعهاش

ونسيتها وعمري ماكنت بحافظ على مشاعرها والقلب القاسي أهو خسرها

وهموت من غيرها... هموت من غيرها