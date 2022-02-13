التحول الأزرق.. تحرير إمكانيات البحار والمحيطات من النفايات (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «التحول الأزرق.. تحرير إمكانيات البحار والمحيطات من النفايات»، أشار فيه إلى أنّ الاقتصاد الأزرق مصطلح ظهر في أعقاب مؤتمر ريو+ 20 قبل نحو 10 سنوات، بهدف التأكيد على صون الإدارة المستدامة للموارد المائية، مستندا في ذلك إلى فرضية أنّ النظم الأيكولوجية السليمة للمحيطات، هي أكثر إنتاجية وواجبة من أجل استدامة الاقتصادات القائمة على المحيطات.

صناعة بمليارات الدولارات

وتابع التقرير، أنّ قطاع الثروة السمكية يضم الآن صناعة تقدر بمليارات الدولارات، حيث تعد هذه الصناعة مصدرا حيويا للغذاء والتغذية وفرص العمل والتجارة والرفاهية الاقتصادية، كما أنّ النمو الأزرق يعني تحرير إمكانات البحار والمحيطات.

ولفت التقرير، إلى أنّ منظمة الفاو أطلقت مبادرة النمو الأزرق الجديدة، سعيا منها إلى مساعدة البلدان في وضع وتنفيذ الاقتصاد الأزرق وأجندات النمو، للمزيد من تسخير إمكانيات البحار والمحيطات.

حملة بحار نظيفة للقضاء على النفايات البحرية

وأوضح التقرير، أنّ الأمم المتحدة أطلقت حملة بحار نظيفة، بهدف القضاء على المصادر الرئيسية للنفايات البحرية، والتركيز على إنهاء استخدام البلاستيك واللدائن الدقيقة التي تستخدم في مستحضرات التجميل، فضلا عن دورها في حثّ الحكومات على تمرير سياسات الحد من البلاستيك خاصة في مجال الصناعة، بالحد من عمليات التعبئة والتغليف البلاستيكية، وإعادة تصميم المنتجات وتغيير أنماط الاستهلاك لأخرى أكثر استدامة، حيث تقدّر كميات المخلفات التي تصل إلى البحار والمحيطات سنويا بأكثر من 10 ملايين طن.