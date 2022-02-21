محافظ الغربية يتفقد أعمال تطوير «كورنيش الغفران» بطنطا

تفقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء اليوم الاثنين، مشاريع الرصف الجارية التي تشهدها المحافظة، وذلك خلال جولة موسعه رافقه خلالها الدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ، حيث تفقد المحافظ أحد الشوراع بقرية «محلة مرحوم»، المقرر رصفه،كما تفقد محافظ الغربية أعمال رصف شارع الإسكندرية حيث تابع أعمال وضع البلدورات بالجزء الخاص بمزلقان المطاحن، الذي كان يمثل مشكلة مرورية بسبب عدم تأهيلها وما قد تتسبب به من غلق لمخرج الشارع وإعاقة حركة السيارات.

وفي ذات السياق تفقد المحافظ أعمال الرصف بشارع سكة سيجر والذي تتم به حاليا أعمال رفع كفاءة تشمل الطريق بالكامل من تجديد الأرصفة على جانبي الطريق، وضع البلدورات، تركيب بالوعات الصرف وغيرها من الأعمال التمهيدية والتي تسبق تنفيذ أعمال الرصف.

واستكملت الجولة بتفقد أعمال الرصف بشارع الجانبية والذي يعد واحد من أهم الشوارع المرورية الواصلة بين حي أول وثان طنطا بطول 1200 متر وبتكلفة 8 مليون جنيه، وتم وضع طبقة الأسفلت الأولى، وتجري أعمال وضع البلدورات وتركيب الإنترلوك على جانبي الطريق، تمهيداً لوضع طبقة الأسفلت النهائية، واختتمت الجولة بتفقد تطوير «كورنيش الغفران».

تم خلال الجولة غلق وتشميع أحد الكافيهات لتقديمها الشيشة، وإزالة كافة الإشغالات بشارع «محلة مرحوم» الرئيسي، غلق وتشميع ورشة حرفية لمخالفتها مواعيد الغلق المقررة.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور محمود عيسى، رئيس حي ثاني طنطا، الأستاذ عادل داوود، رئيس حي أول طنطا والأستاذ حسام عيد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا.