محافظ الغربية يوجه بشن حملات نظافة وإنهاء مشروعات خدمية بقرى المحلة

أصدر الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، اليوم توجيهاته إلى الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الإقليم، بضرورة التنسيق الكامل مع القيادات التنفيذية بديوان مجلس مركز ومدينة المحلة، والأحياء التابعة لها لشن حملات نظافة مكبرة، ووضع جدول زمني لإنهاء كافة المشروعات الخدمية، حفاظا على صالح المواطنين.

محافظ الغربية يوجه بشن حملات نظافة مكبرة.. لرفع تلال القمامة

في المقابل، باشر اللواء حسين لبيب رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة، شن حملات نظافة مكبرة تستهدف مدخل المحلة الجنوبي، من خلال عمال النظافة والسيارة المكنسة لرفع الأتربة الخاصة بحي أول المحلة، حيث تم العمل على الطريق الممتد بطول 5 كيلومترات تقريبا.

شن الوحدات المحلية لحملات نظافة دورية

وأشار رئيس المدينة، إلى أن الوحدات المحلية تقوم بأعمال نظافة مكثفة على الطرق الرئيسية، ومداخل القرى وطرق المقابر وأمام المدارس والمصالح الحكومية ودور العبادة، وأمام جسور الترع والمصارف ومناطق التجمعات بالأماكن المختلفة، كما تم رفع ما يقرب من 200 طن على مدار اليوم من خلال حملات النظافة ورفع الأتربة.

رئيس المحلة يتفقد المؤسسات الحكومية بقرى ستدرج بـ«حياة كريمة»

من ناحية أخري أجرى رئيس المدينة العمالية جولة تفقدية لعدد من المنشآت الحكومية بالوحدة المحلية لقرية محلة أبو علي، لفحص جدوى إدراجها ضمن المشروعات الخدمية في مبادرة «حياة كريمة».

في ذات السياق عقد اللواء حسين لبيب عطية رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، اجتماعا تنسيقيا لمبادرة «حياه كريمة» مع رؤوساء الوحدات المحلية، في حضور المحاسب سعد نصر والمحاسب حيدر عطا الله، نائبي رئيس المدينة، والمهندسة رانيا رفعت مديرة التخطيط العمراني ومسئولة مبادرة «حياه كريمة».

حصر مشروعات «حياة كريمة» بقرى مركز المحلة

وأكد رئيس المدينة خلال الاجتماع على ضرورة الاستعداد المبكر لمبادرة «حياة كريمة» وتوفير كافة المعلومات المتاحة خلال هذه الفترة، حتى يمكن الاستفاده بتنفيذ هذه المبادرة التاريخية بمركز المحلة، وتوفير كافة المشروعات الحيوية اللازمة للمواطنين من صرف ومياه وكهرباء وغاز ورصف وغيره.

الجدير بالذكر، أن محافظ الغربية يجري جولات مكثفة بقرى مركز المحلة خلال هذه الفترة من أجل التنسيق لأعمال المبادرة، بعد الموافقة بشكل نهائي لدخول مركز المحلة المرحلة الجديدة من مبادرة «حياه كريمة».