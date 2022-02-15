محافظ الغربية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة 80.11%

اعتمد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء اليوم، نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية العامة والإعدادية المهنية للعام الدراسي 2021/ 2022، وذلك بحضور ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، ورئيس لجنة النظام والمراقبة للصف الثالث الإعدادي، حيث بلغت نسبة النجاح هذا العام 80.11% للإعدادية العامة.

محافظ الغربية يقدم التهنئة للطلاب والشكر لرجال التربية والتعليم

وتقدم الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بأصدق التهاني لأبناء المحافظة متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح في الفصل الدراسي الثاني، موجهاً الشكر لرجال التربية والتعليم مطالباً إياهم ببذل المزيد من الجهد من أجل الارتقاء بالمنظومة التعليمية في الغربية.

نسبة النجاح بالشهادة الإعدادية في الغربية 80.11%

وصرح وكيل الوزارة أنه تقدم لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة هذا العام 88870 طالباً وطالبة، حضر منهم 88723 طالبا وطالبة، بلغت نسبة النجاح 80.11%، كما تقدم لأداء امتحان الشهادة الإعدادية المهنية 4729 طالباً وطالبة، حضر منهم 4581 طالباً وطالبة، وبلغت نسبة النجاح بينهم 85.11%، في حين بلغت نسبة النجاح في الدور الأول للشهادة الإعدادية للمكفوفين 100%، و97.3% للصم.