أسعار الكتب الخارجية 2022 الترم الثاني.. ابتدائي وإعدادي وثانوي

فتحت المدارس أبوابها يوم السبت الماضي لاستقبال الطلاب في الترم الثاني، وتزامنًا مع بداية كل ترم جديد، ويبدأ أولياء الأمور في البحث عن الأدوات المدرسية والكتب اللازمة لأبنائهم لمساعدتهم على المذاكرة والاجتهاد، لذلك ازادت عمليات البحث خلال الساعات الماضية، عن أسعار الكتب الخارجية 2022 في جميع المواد ومختلف الصفوف الدراسية.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» فيما يلي أسعار الكتب الخارجية 2022 في مختلف الصفوف الدراسية وذلك وفق إحدى المكتبات بمدينة العبور:

أسعار الكتب الخارجية للمرحلة الابتدائية

كتاب المعاصر الصف الأول الابتدائي discover بسعر 89 جنيها.

كتاب Gem discover للصف الأول الابتدائي بسعر 85 جنيها.

كتاب الشاطر عربي أولى ابتدائي بـ 45 جنيها.

كتاب سندباد عربي يصل سعره إلى 55 جنيها.

الباهر عربي أولى ابتدائي 53 جنيها.

الأضواء عربي أولى ابتدائي بسعر 60 جنيها.

سلاح التلميذ عربي أولى ابتدائي بـ51 جنيها.

الأستاذ عربي للصف الأول الابتدائي 49 جنيها.

الشاطر رياضيات بـسعر يصل إلى 45 جنيها.

المعاصر connect بـ62 جنيها.

كتاب Bit By Bit connect 1 الصف الأول الابتدائي بـ48 جنيها.

المعاصر math للصف الثاني الابتدائي بسعر 110 جنيهات.

الأضواء عربي للصف الثاني الابتدائي بـ65 جنيها.

سلاح التلميذ عربي للصف الثاني الابتدائي بـ54 جنيها.

بكار عربي للصف الثاني الابتدائي بـ 50 جنيها.

سلاح التلميذ رياضيات للصف الثاني الابتدائي بـ54 جنيها.

الباهر رياضيات للصف الثاني الابتدائي بـ53 جنيها.

معاصر math للصف الثالث الابتدائي بـ110 جنيهات.

سلاح التلميذ عربي للصف الثالث الابتدائي بـ58 جنيها.

الأضواء عربي 69 جنيها.

سندباد عربي للصف الثالث الابتدائي بـ59 جنيها.

رياضيات كتاب الباهر للصف الثالث الابتدائي بـ53 جنيها.

الأضواء عربي للصف الرابع الابتدائي بـ57 جنيها.

سلاح التلميذ عربي للصف الرابع الابتدائي 56 جنيها.

علوم الصف الخامس الابتدائي 95 جنيها.

أضواء عربي للصف الخامس الابتدائي 59 جنيها.

سلاح التلميذ عربي للصف الخامس 53 جنيها.

دراسات اجتماعية سلاح التلميذ للصف الخامس الابتدائي بـ35 جنيها.

أضواء رياضيات خامسة ابتدائي بـ43 جنيها.

أضواء علوم للصف الخامس الابتدائي بـ42 جنيها.

كتاب الأضواء دراسات بـ47 جنيها.

أضواء عربي للصف السادس الابتدائي بـ60 جنيها.

أضواء رياضيات للصف السادس الابتدائي 47 جنيها.

أضواء علوم للصف السادس الابتدائي 47 جنيها.

أضواء دين للصف السادس الابتدائي 29 جنيها.

المعاصر في مادة اللغة الإنجليزية بسعر 50 جنيها.

Bit by bit للصف السادس الابتدائي 42 جنيها.

أسعار الكتب الخارجية للمرحلة الإعدادية

الأمام عربي للصف الأول الإعدادي 45 جنيها.

الأمام أصول دين للصف الأول الإعدادي 38 جنيها.

الأضواء تربية دينية 30 جنيها.

الأضواء عربي الصف الأول الإعدادي 75 جنيها.

كتاب الأضواء علوم أولى إعدادي 55 جنيها.

المعاصر إنجليزي للصف الأول الإعدادي 63 جنيها.

أضواء عربي الصف الثاني الإعدادي 75 جنيها، امتحان دراسات للصف الثاني الإعدادي 55 جنيها، امتحان علوم للصف الثاني الإعدادي 54 جنيها، أضواء دراسات وعلوم الصف الثاني الإعدادي 55 جنيها، امتحان عربي للصف الثالث الإعدادي 68 جنيها، امتحان دراسات للصف الثالث الإعدادي 55 جنيها، امتحان علوم للصف الثالث الإعدادي 55 جنيها، أضواء عربي 3 إعدادي 75 جنيها، أضواء دراسات وعلوم الصف الثالث الإعدادي 59 جنيها.

أسعار الكتب الخارجية للمرحلة الثانوية

Upstream B2 الأول الثانوي 70 جنيها.

Upstream b2 الصف الثاني الثانوي 60 جنيها.

الأضواء دين الصف الثاني الثانوي 34 جنيها.

الامتحان عربي الصف الأول الثانوي بـ89 جنيها.

الامتحان كيمياء الصف الأول الثانوي 61 جنيها.

الامتحان فيزياء أولى ثانوي 59 جنيها.

الامتحان تاريخ الصف الأول الثانوي بسعر 55 جنيها.

المعاصر رياضيات للصف الأول الثانوي 79 جنيها.

الأضواء جغرافيا الصف الأول الثانوي 50 جنيها.

المعاصر فرنساوي 85 جنيها.

المعاصر تاريخ الصف الثاني الثانوي 46 جنيها.

المعاصر جغرافيا الصف الثاني الثانوي 46 جنيها.

المعاصر مادة علم نفس الصف الثاني الثانوي بـ 44 جنيها.

المعاصر فلسفة الصف الثاني الثانوي 42 جنيها.