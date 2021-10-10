أسعار الكتب الخارجية 2022 للمرحلة الابتدائية في المكتبات

تزامنًا مع بداية العام الدراسي الجديد، يبدأ أولياء الأمور في البحث عن الأدوات المدرسية التي تزيد من نشاط وتفوق ابنائهم، لذلك ازادت عمليات البحث خلال الساعات الماضية، حول « أسعار الكتب الخارجية 2022 للمرحلة الابتدائية» في جميع المواد.

وفي إطار الخدمات الإخبارية التي يقدمها موقع جريدة «الوطن» على مدار اليوم للقراء من أولياء الأمور، أسعار الكتب الخارجية 2022 للمرحلة الابتدائية في مختلف المواد التعليمية المختلفة في المكتبات، وذلك في التقرير التالي..

أسعار الكتب الخارجية 2022 للمرحلة الابتدائية

وجاءت أسعار الكتب الخارجية 2022 للمرحلة الابتدائية لمختلف المراحل كالآتي:

أسعار الكتب الخارجية 2022 للصف الأول الابتدائي

كتاب المعاصر كونكت للصف الأول الابتدائي: 54 جنيها.

كتاب المعاصر كونكت بلس للصف الأول الابتدائي: 69 جنيها.

كتاب سلاح التلميذ في مادة الرياضيات: 25 جنيها.

كتاب الأضواء في مادة الرياضيات: 30 جنيها.

أسعار الكتب الخارجية 2022 للصف الثاني الابتدائي

كتاب المعاصر كونكت للصف الثاني الابتدائي: 55 جنيها.

كتاب المعاصر ديسكفري للصف الثاني الابتدائي: 75 جنيها.

كتاب سلاح التلميذ في مادة اللغة العربية: 38 جنيها.

أسعار الكتب الخارجية 2022 للصف الثالث الابتدائي

كتاب المعاصر كونكت للصف الثالث الابتدائي: 55 جنيها.

كتاب سلاح التلميذ في مادة اللغة العربية: 35 جنيها.

كتاب سلاح التلميذ في مادة الرياضة: 35 جنيها.

كتاب الأضواء في مادة اللغة العربية: 37 جنيها.

كتاب الأضواء رياضة: 37 جنيها.

أسعار الكتب الخارجية 2022 للصف الرابع الابتدائي

كتاب سلاح التلميذ في مادة الدراسات الاجتماعية: 26 جنيها.

كتاب سلاح التلميذ في مادة اللغة العربية: 36 جنيها.

كتاب سلاح التلميذ في مادة الرياضيات: 30 جنيها.

كتاب الأضواء في مادة الدراسات الاجتماعية: 29 جنيها.

كتاب الأضواء في مادة العلوم: 28 جنيها.

كتاب الأضواء في مادة الرياضيات: 30 جنيها.

أسعار الكتب الخارجية 2022 للصف الخامس الابتدائي

كتاب المعاصر إنجليزي للصف الخامس الابتدائي: 37 جنيها.

كتاب المعاصر ديسكفري للصف الخامس الابتدائي: 95 جنيها.

كتاب المعاصر كونكت للصف الخامس الابتدائي: 48 جنيها.

سلاح التلميذ في مادة العلوم: 25 جنيها.

كتاب سلاح التلميذ في مادة الدراسات الاجتماعية: 27 جنيها.

كتاب سلاح التلميذ في مادة الرياضيات: 30 جنيها.

كتاب سلاح التلميذ في مادة اللغة العربية: 38 جنيها.

كتاب الأضواء في مادة اللغة العربية: 40 جنيها.

كتاب الأضواء في مادة العلوم: 30 جنيها.

كتاب الأضواء في مادة الدراسات الاجتماعية: 30 جنيها.

كتاب bit by bit للغة الإنجليزية: 36 جنيها.

أسعار الكتب الخارجية 2022 للصف السادس الابتدائي

كتاب المعاصر إنجليزي للصف السادس الابتدائي: 37 جنيها.

كتاب المعاصر كونكت للصف السادس الابتدائي: 48 جنيها.

كتاب سلاح التلميذ في مادة الدراسات الاجتماعية:30 جنيها.

كتاب سلاح التلميذ في مادة الرياضيات: 30 جنيها.

كتاب سلاح التلميذ في مادة اللغة العربية: 40 جنيها.

كتاب الأضواء في مادة اللغة العربية: 45 جنيها.

كتاب الأضواء في مادة الرياضيات: 35 جنيها.

كتاب الأضواء في مادة الدراسات الاجتماعية: 35 جنيها.

كتاب الأضواء في مادة العلوم: 30 جنيها.