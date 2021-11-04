«التعليم» تحذر أولياء الأمور من الكتب الخارجية المزورة: تأثيرها سلبي

لجأ عدد من أولياء الأمور للكتب الخارجية، كمصدر بديل لكتب المدرسة، خاصة طلاب الصف الرابع الابتدائي، وهو ما حذرت منه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مشددة على ضرورة منع هذه الكتب من الدخول إلى المدرسة والاعتماد فقط على الكتب الرسمية، موضحة أنها وفرت عدد كبير من المنصات التعليمية التي تساعد الطلاب على فهم المقرر الدراسي والتدريب على مخرجات التعلم.

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الكتب الرسمية المعتمدة من قبل الوزارة يجب أن تكون الخيار الأول للطلاب وأولياء الأمور وهي كافية، لافتاً إلى أن الكتب بها مجموعة من الأنشطة التي تساعد الطلاب على فهم الدرس من خلال الإجابة على أسئلتها والتي يجب على الطلاب فهمها.

«شوقي»: اتجاه بعض الأهالي للكتب المزورة يؤثر بالسلب على العملية التعليمية

وأضاف «شوقي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الكتب الخارجية من الناشرين المعتمدين تقدم مادة إضافية لمساعدة أولياء الأمور والطلاب، موضحاً أن المشكلة تكمن في اتجاه بعض الأهالي لشراء كتب خارجية مزورة بأسعار أقل وهذا يهدر حقوق الدولة ويهدر الملكية الفكرية وله تأثير سلبي جداً على العملية التعليمية.

وتابع وزير التربية والتعليم، بأنه جرى توفير تقنية خاصة للطلاب على الكتب المدرسية وهي تقنية «QR Code» والتي تمكن الطلاب من الوصول لشرح الدرس على الهاتف المحمول بالفيديو وتوفر تدريبات عملية، موضحاً أنه يمكن للقارئ أن يتصفح الكتاب واستكشاف ثراء وتنوع المادة الدراسية واختلاف طريقة التعلم عن المناهج القديمة.

تحميل النسخ الإلكترونية من كتب الثانوية على أجهزة التابلت

وأشار الدكتور طارق شوقي، إلى أنه جرى التنبيه على مدارس المرحلة الثانوية بضرورة تحميل النسخ الإلكترونية من الكتب على أجهزة التابلت، بعد أن بدأت الوزارة توزيع الأجهزة على الطلاب في جميع المحافظات، موضحاً أن المديريات بدأت تفعيل الأجهزة لتحميل تطبيقات المنصات التعليمية عليها حتى يتثنى للطلاب وأولياء الأمور متابعتها والاستفادة منها.