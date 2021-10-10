أسعار الكتب الخارجية 2022 للمرحلة الثانوية في المكتبات

مع بدء العام الدراسي الجديد، بدأ الطلاب وأولياء الأمور البحث عن الكتب الخارجية التي تساعد الطلاب في الحصول على مراجعات وطرق أسهل للشرح، لذا ازدادت عمليات البحث من طلاب المرحلة الثانوية بشكل خاص عن أسعار الكتب الخارجية 2022 للمرحلة الثانوية في جميع المواد.

وتختلف أسعار الكتب الخارجية 2022 للمرحلة الثانوية حسب الصف الدراسي أو المكتبة، وذلك وفقًا لجولة أجرتها «الوطن» في بعض المكتبات على النحو التالي:

أسعار الكتب الخارجية 2022 للمرحلة الثانوية للصف الأول

وجاءت أسعار الكتاب الخارجية 2022 للمرحلة الثانوية لمختلف المراحل على النحو التالي:

- كتاب الامتحان في مادة اللغة العربية: 60 جنيهًا.

- كتاب الأضواء في مادة اللغة العربية: 60 جنيهًا.

- كتاب المعاصر في مادة الرياضيات: 69 جنيهًا.

- كتاب الامتحان في مادة الأحياء: 32 جنيهًا.

- كتاب الامتحان في مادة التاريخ: 25 جنيهًا.

- كتاب الامتحان في مادة الجغرافيا: 26 جنيهًا.

- كتاب الامتحان في مادة الفيزياء: 31 جنيهًا.

- كتاب الأضواء في مادة اللغة العربية: 60 جنيهًا.

- كتاب الامتحان في مادة اللغة العربية: 60 جنيهًا.

أسعار الكتاب الخارجية 2022 للصف الثاني الثانوي

- كتاب الأضواء في مادة اللغة العربية: 60 جنيهًا.

- كتاب المعاصر في مادة اللغة الإنجليزية: 62 جنيهًا.

- كتاب جيم إنجليزي: 70 جنيهًا.

أسعار الكتاب الخارجية 2022 للصف الثالث الثانوي

- كتاب الامتحان في مادة اللغة العربية يشمل كتاب الأسئلة بـ60 جنيهًا، والشرح بـ75 جنيهًا.

- كتاب الأضواء في مادة اللغة العربية: 85 جنيهًا.

- كتاب الأضواء للتفاضل والتكامل: 65 جنيهًا.

- كتاب الأضواء في الديناميكا: 45 جنيهًا.

- كتاب الأضواء في الإستاتيكا:41 جنيهًا.

- كتاب المعاصر في الجبر والهندسة الفراغية: 58 جنيهًا.

- كتاب الامتحان في مادة الكيمياء يشمل كتاب الشرح بـ65 جنيهًا، وكتاب الأسئلة بـ65 جنيهًا.

- كتاب الامتحان في مادة الفيزياء: 79 جنيهًا.

- كتاب الامتحان في مادة الجيولوجيا: 64 جنيهًا

- كتاب الامتحان في مادة الأحياء: 74 جنيهًا.

- كتاب المعاصر في مادة اللغة الإنجليزية: 83 جنيهًا.

- كتاب جيم إنجليزي بـ 85 جنيهًا.