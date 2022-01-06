موعد أول أيام شهر شعبان 2022 في جميع الدول العربية

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية و الجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موعد أول أيام شهر شعبان 2022، للعام الهجري 1443 هجريًا، موضحًا أن يوم الجمعة الموافق 4 مارس المقبل، هو أول أيام الشهر، وفقًا للحسابات الفلكية، إذ ستكون عدد أيام شهر شعبان 29 يومًا فقط.

عدد أيام شهر شعبان

أوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، في تصريحات خاصة لـ« الوطن» أن شهر شعبان يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السابعة و الدقيقية 35 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي، يوم الأربعاء 29 من شهر رجب 1443 هجريًا، الموافق 2 مارس المقبل وهو يوم «الرؤية».

وأضاف أن الهلال الجديد يلاحظ أنه لن يولد بعد عند غروب شمس في يوم الرؤية، وذلك في مدينة القاهرة والعواصم والمدن العربية والإسلامية، ماعدا «داكار، نواكشوط، مراكش، فاس، لاجوس والجزائر».

يوم الرؤية في شهر شعبان 2022

وتابع: «يغرب القمر قبل غروب الشمس في يوم الرؤية، وذلك في مكة المكرمة بـ10 دقائق، وفي القاهرة بـ12 دقيقة، وفي محافظات جمهورية مصر العربية بمدد تتراوح بين 2 لـ20 دقيقة، أما في داكار بالسنغال فإن القمر يغرب بعد غروب شمس ذلك اليوم بدقيقتين، وفي نواكشوط وموريتانيا يغرب القمر بعد غروب شمس ذلك اليوم بدقيقة واحدة».

غرة شهر شعبان 1443هجريا

وأكد رئيس المعهد، أن يوم الخميس الموافق 3 مارس 2022، هو المتمم لشهر رجب 1443 هجريًا، وتكون غرة شهر شعبان 1443هجريا، يوم الجمعة الموافق 4 مارس، وفقًا للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد، لافتا إلى أن المعهد يمتلك القدرات والإمكانيات العلمية والبحثية التي تؤهله لاحتساب مواعيد الأشهر باحترافية.