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«إس 400» الروسية تدخل ميدان الخدمة في بيلاروسيا.. وأوكرانيا ترد بمناورات

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وكالات الأنباء
10:48 م | الخميس 10 فبراير 2022
صواريخ إس 400

صواريخ إس 400

أعلنت وزارة دفاع بيلاروسيا أن منظومات دفاع جوى صاروخية روسية من طراز صواريخ إس 400، باشرت الخدمة القتالية فى ميدان التدريب فى بريست، وفق ما نقلت اليوم قناة «روسيا اليوم». وأضافت الوزارة: «باشرت منظومات دفاع جوى صاروخية من طراز إس-400، تابعة للدائرة العسكرية الشرقية الروسية، تنفيذ مهمتها القتالية ضمن نظام الدفاع الجوى الإقليمى الموحد لبيلاروسيا وروسيا الاتحادية وانتشرت فى ميدان تدريب بمقاطعة بريست».

من ناحية أخرى، بدأت أوكرانيا،اليوم، مناورات عسكرية كان قد أعلن عنها مسبقاً، رداً على تدريبات تجريها روسيا على أراضى بيلاروسيا المجاورة، وفسرتها كييف والغرب بأنها تصعيد عسكرى روسى فى المنطقة. وقال وزير الدفاع الأوكرانى، أوليكسى ريزنيكوف، إن المناورات الأوكرانية ستستمر من 10 إلى 20 فبراير.

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بقلم وكالات الأنباء