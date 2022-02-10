«إس 400» الروسية تدخل ميدان الخدمة في بيلاروسيا.. وأوكرانيا ترد بمناورات

أعلنت وزارة دفاع بيلاروسيا أن منظومات دفاع جوى صاروخية روسية من طراز صواريخ إس 400، باشرت الخدمة القتالية فى ميدان التدريب فى بريست، وفق ما نقلت اليوم قناة «روسيا اليوم». وأضافت الوزارة: «باشرت منظومات دفاع جوى صاروخية من طراز إس-400، تابعة للدائرة العسكرية الشرقية الروسية، تنفيذ مهمتها القتالية ضمن نظام الدفاع الجوى الإقليمى الموحد لبيلاروسيا وروسيا الاتحادية وانتشرت فى ميدان تدريب بمقاطعة بريست».

من ناحية أخرى، بدأت أوكرانيا،اليوم، مناورات عسكرية كان قد أعلن عنها مسبقاً، رداً على تدريبات تجريها روسيا على أراضى بيلاروسيا المجاورة، وفسرتها كييف والغرب بأنها تصعيد عسكرى روسى فى المنطقة. وقال وزير الدفاع الأوكرانى، أوليكسى ريزنيكوف، إن المناورات الأوكرانية ستستمر من 10 إلى 20 فبراير.