وزير الأوقاف: المتحدثون عن الأمور الدينية دون اختصاص خطر على الأمن القومي

استنكر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، التصريحات التي أدلى بها أحد الإعلاميين، والتشكيك في معجزة الإسراء والمعراج، إذ ذكر أن معجزة الإسراء والمعراج ثابتة راسخة خصها القرآن الكريم بسورة من سوره الكريمة وهي سورة الإسراء، وآية من سورة النجم، إضافة إلى عدد من الأحاديث النبوية الصحيحة، موضحًا أن معجزة الإسراء والمعراج كانت تخفيفا عن رسول الله، واختار يقينك في طلاقة القدرة الإلهية.

الإسراء والمعراج استقرت في يقين الأمة وهي آية من آيات الله الكبرى

وأضاف «جمعة»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «على مسئوليتي»، الذي يُعرض على قناة «صدى البلد»، مع الإعلامي أحمد موسى، أن الله عز وجل هو من علم سيدنا رسول الله عن دوران الأرض قبل ظهور أي علم، موضحًا أنّ الإسراء والمعراج استقرت في يقين الأمة، وهي آية من آيات الله الكبرى، وأن وزارة الأوقاف ستعقد احتفالية في السيدة نفيسة يوم الأحد عقب صلاة العشاء.

خطبة الجمعة المقبلة ستكون عن الإسراء والمعراج

وأشار وزير الأوقاف، إلى أن إقامة احتفالية في السيدة نفيسة يرجع أن معجزة الإسراء والمعراج لها في قلوبنا الكثير، وأن خطبة الجمعة ستكون عنها، مشددًا على ضرورة عدم التحدث في أي أمور دور اختصاص، إذ إنّ من يتحدثون بلا علم فهم خطر على الأمن القومي ولا بد من محاسبتهم، مؤكدًا أنه سيتم إقامة الاحتفالية مع أخذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، من أجل الحفاظ على الصحة العامة.