الأرصاد تعلن موعد عودة الأمطار: الأربعاء موجة جديدة من الطقس السيئ

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارًا من مساء الأربعاء المقبل الموافق 23 فبراير إلى يوم الجمعة 25 من الشهر ذاته، تسود حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة مع انخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

طقس الأربعاء المقبل

وأوضحت الهيئة، أن طقس الأربعاء المقبل، يشهد سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري، كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وأشارت الأرصاد إلى أن الخميس والجمعة المقبلين 24 و25 فبراير يشهدان أمطارا من خفيفة إلى متوسطة بنسب 40 لـ 50% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري.

ونوهت الهيئة بأنه اعتبارًا من السبت 26 فبراير، تشهد البلاد استقرارا في الأحوال الجوية على كافة الأنحاء، وتسود شبورة مائية من 4 فجرا وحتى 8 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة 22 12

الإسكندرية 21 12

وادي النطرون 21 10

طنطا 22 11

شبين الكوم 21 11

دمنهور 21 12

بلطيم 20 11

مطروح 22 11

السلوم 21 10

سيوة 24 08

بورسعيد 20 12

دمياط 20 11

الزقازيق 21 11

المنصورة 21 11

الإسماعيلية 23 10

السويس 22 11

العريش 21 10

رفح 20 09

رأس سدر 20 12

نخل 21 04

نويبع 22 13

طابا 25 13

كاترين 20 04

الطور 23 11

شرم الشيخ 24 15

الغردقة 25 14

مرسى علم 23 12

الفيوم 24 09

بني سويف 24 08

المنيا 23 07

أسيوط 24 07

سوهاج 25 08

قنا 26 09

الأقصر 27 09

أسوان 28 10

إدفو 27 11

أبو سمبل 27 11

الوادي الجديد 26 06

شلاتين 26 12

أبو رماد 25 12

حلايب 24 13

رأس حدربة 25 14