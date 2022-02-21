«الأرصاد» تكشف طقس 72 ساعة مقبلة: أمطار على السواحل ورياح في القاهرة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة موضحة أنه يسود غدًا الثلاثاء طقس دافئ على معظم مدن ومحافظات الجمهورية، حيث تشهد درجات الحرارة ارتفاعا على كافة الأنحاء، على أن تبدأ تقلبات في الأحوال الجوية، بداية من مساء الأربعاء المقبل.

طقس غدا الثلاثاء 21 فبراير

أكدت الأرصاد الجوية، أنه يسود طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، ودافئ على جنوب البلاد وجنوب سيناء.

في حين تشهد كل من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية والشرقية، ووسط سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، جوا غائما معظم ساعات النهار، بالإضافة إلى ظهور الشبورة المائية الكثيفة في ساعات الصباح الأولى، مع وجود رياح جنوبية غربية بشكل متقطع.

تقلبات جوية من مساء الأربعاء المقبل

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، اعتبارا من فترة مساء الأربعاء المقبل، حدوث تقلبات جوية في حالة الطقس، حيث تتوقع سقوط أمطار متفاوتة الشدة، وذلك على السواحل الشمالية الغربية «مطروح والسلوم»، وتمتد إلى محافظات الوجه البحري، وذلك مع استمرار تكاثر السحب القادمة من غرب البلاد.

وأكدت هيئة الأرصاد، في بيان، أن موجة الأمطار لن تمتد إلى محافظات الدلتا، مع استمرار نشاط الرياح الجنوبية الغربية والمثيرة للرمال والأتربة، بشكل متقطع على شمال الصعيد والقاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية.

طقس الخميس 24 فبراير

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية انخفاضا في درجات الحرارة بداية من الخميس المقبل حيث تصل إلى 18 درجة خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري في حين تصل إلى 16 درجة على السواحل الشمالية الغربية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط.

ويسود طقس مائل للبرودة خلال ساعات النهار وشديد البرودة خلال ساعات الليل مع استمرار سقوط الأمطار المتفاوتة الشدة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري، واستمرار نشاط الرياح الغربية، على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ووجود جو غائم جزئيا على كل محافظات الجمهورية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 22 فبراير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 12.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 12.

السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 21والصغرى 12.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 08

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى12

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 23 فبراير:

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 10.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الغربية:درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 11.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمي25، والصغري 15.

شمال الصعيد : درجة الحرارة العظمى 23والصغرى 08

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27والصغرى 12.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس المقبل 24 فبراير:

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 11.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الغربية:درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 12.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمي 23، والصغري 14.

شمال الصعيد : درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى08.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 24والصغرى 11.