طقس مطروح اليوم: مشمس مع ارتفاع في الرطوبة.. والعظمى 21 درجة

بدأت حالة الطقس في مطروح في التحسن واستقرار حالة الجو، بعد عدة أيام من موجة الطقس السيئ في نهاية الأخدود العلوي، وتشهد محافظة مطروح من مدينة الحمام شرقا ومرورا بمدن ومناطق العلمين وسيدي عبد الرحمن والعلمين الجديدة والضبعة وفوكة ورأس الحكمة ومرسى مطروح والنجيلة والمتاني وسيدي براني وحتى السلوم غربا على الحدود الليبية، أجواء مشمسة معظم ساعات النهار، مع ارتفاع نسبة الرطوبة ونشاط متوسط للرياح.

درجات الحرارة في طقس مطروح

وسجلت درجات الحرارة في طقس مطروح، اليوم الاثنين 21 من فبراير 2022، العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة، بارتفاع عن معدلاتها الطبيعية منذ بداية الأسبوع الجاري، كما سجلت سرعة الرياح 16 كيلومترا في الساعة، دون وجود أتربة أو عواصف ترابية، بينما ارتفعت نسبة الرطوبة في الجو لتسجل 65%.

عودة سروح الصيد في موانيء مطروح

وعادت أعمال الصيد في البحر خلال طقس اليوم، وبدأ السماح بسروح الصيد للصيادين في جميع الموانيء الثلاثة، ميناء مرسى مطروح الشرقي، وميناء مرسى مطروح الغربي، بالإضافة إلى ميناء السلوم، وأكد منصور الفردى رئيس جمعية الصيادين في مطروح، في تصريح خاص لـ«الوطن» على بدء الصيادين في الخروج للصيد بالمراكب عقب استقرار حالة الطقس، وذلك للصيد في المياه الإقليمية المصرية حتى الحدود الليبية بمنطقة السلوم، وجرى التنبيه على جميع الصيادين في حالة عدم استقرار حالة البحر بسبب التغيرات المناخية المفاجئة دخول أقرب ميناء حفاظا على الصيادين والمراكب لحين عودة استقرار الجو من الرياح وارتفاع المد والجزر والأمطار.