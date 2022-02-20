الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 72 ساعة مقبلة.. أمطار على السواحل الشمالية

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، اعتدال درجات الحرارة على معظم مدن ومحافظات الجمهورية وذلك حتى يوم الأربعاء المقبل، إذ تعود الأمطار الخفيفة والمتوسطة على السواحل الشمالية، مع دخول منخفض جوي جديد الى سطح البحر المتوسط.

طقس الاثنين 21 فبراير

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، استمرار حالة الاستقرار في الأحوال الجوية، إذ يسود طقس معتدل نهارًا على السواحل الشرقية، والقاهرة الكبري، وشمال الصعيد، والوجه البحري، والسواحل الغربية، في حين يسود طقس مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، تكوين الشبورة مائية في الصباح الباكر، على الطرق المؤدية الى مدن القناة والقاهرة الكبرى ووسط سيناء والوجه البحري وجنوب الصعيد.

طقس الثلاثاء 22 فبراير

أكّدت هيئة الأرصاد الجوية، أنَّه يسود ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة خلال طقس بعد غد الثلاثاء، ويسود طقس معتدل القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائل للدفء على جنوب البلاد وجنوب سيناء، كما يصبح الطقس شديد البرودة مساءً على كل الأنحاء، مع استمرار تكون الثلوج على مرتفعات سانت كاترين، وتتكون الشبورة المائية على الطرق المؤدية الى وسط سيناء، وشمال الصعيد، والسواحل الغربية، ومدن القناة، والقاهرة، ومحافظات الوجه البحري.

طقس الأربعاء المقبل

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية بعض التقلبات الجوية، وذلك على السواحل الشمالية الغربية، والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، إذ تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة المصحوبة بسقوط أمطار متوسطة وخفيفة، مع استمرار نشاط الرياح على فترات متقطعة من السواحل الشمالية وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين 21 فبراير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 10.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 11.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمي 23، والصغري 15.

شمال الصعيد : درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 08.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 11.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء المقبل 22 فبراير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 11.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 11.

السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 11.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 08

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 12

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 23 فبراير:

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 11.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 11.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 25، والصغري 15.

شمال الصعيد : درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 08

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 12.