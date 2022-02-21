مجازاة 8 مسؤولين بالوحدة المحلية في أبو تشت بقنا

قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، اليوم، بمجازة 8 موظفين بالوحدة المحلية بأبو تشت بمحافظة قنا؛ لارتكابهم مخالفات تأديبية، أدت إلى هدم عدد من المنازل في أبو تشت رغم تقديم أصحابها طلب تصالح عليها، وتضمنت الجزاءات مجازاة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو تشت سابقا، وحالياً رئيس الوحدة المحلية لمركز الغنايم بأسيوط بدرجة مدير عام بعقوبة اللوم.

كما تضمن الحكم مجازاة كل من المحال الثاني نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو تشت وعضو لجنة الإزالات المكبرة والمحال الرابع رئيس الوحدة المحلية لقرية القارة وعضو لجنة الإزالات المكبرة والمحال الخامس فني أملاك بالوحدة المحلية لقرية القارة وعضو لجنة الإزالات المكبرة والمحال السادس فني تنظيم بالوحدة المحلية لقرية القارة بالخصم من أجر كلٍّ منهم بمقدار 20 يوما.

وقضت المحكمة بمجازاة المحال الثالث مدير قسم الإزالات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو تشت بالغرامة التي تعادل نصف الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، وبمجازاة المحال السابع فني أملاك بالوحدة المحلية لقرية القارة، بالدرجة الرابعة بالخصم من أجره بمقدار سبعة أيّام، وبمجازاة المحال الثامن فني تنظيم بالوحدة المحلية لقرية القارة، بالغرامة التي تعادل عشر أيّام من الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته.

حيثيات الحكم

وقالت المحكمة في حيثياتها، إن المحال الأول أزال منازل المواطنين فاطمة سعد عبدالبر، وتحية أحمد قناوي، وأشرف عبدالرحمن عبد اللطيف، وطارق عبد الرحمن عبد اللطيف وشريكه عمر عبد الناصر، وهاشم حمدي جمعة، وخالد محمد ثابت، وجمالات عبد الرحمن قناوي، وحربي أحمد قناوي، وعبد الناصر عبد الرحمن عبداللطيف، ومعروف نجيب لوندي، ووصفي مرقص نجيب المقيمين بناحية القارة مركز أبو تشت رغم تقدمهم بطلبات تقنين وسدادهم رسوم الفحص المستحقة عليهم خلال الفترة من عام 2018 حتى مايو 2019 قبل تنفيذ الإزالة التي تمت بتاريخ 26/8/2019 بالمخالفة للتعليمات وعلى النحو الموضح تفصيلا بالأوراق.

المحالون من الثاني حتى السادس

1- أغفلوا تدوين اسم المواطنة فاطمة سعد عبد البر، وتحية أحمد قناوي، وفاطمة مصطفي محمد، ومعروف نجيب لوندي، ووصفي مرقص نجيب بمحضر تنفيذ الإزالة المعد بمعرفتهم في 26/8/2019 ضمن الأسماء التي تم إزالة منازلهم بذلك اليوم حال إزالة منازلهم علي الطبيعة بذات التاريخ بالمخالفة للتعليمات.

2- وقعوا على محضر تنفيذ الإزالة المؤرخ 26/8/2019 محل التحقيق والمدرج به أسماء الشاكين رغم اعتراضهم على إزالة تلك المنازل كونها مقدم عنها طلبات تقنين ومسدد عنها رسوم فحص ولا يجوز إزالتها وحال كون تلك الأسماء غير مدرجة بكشف الإزالة بالموجة 13، والمستهدف إزالتها في ذلك اليوم بالمخالفة للتعليمات وعلى النحو الموضح تفصيلا بالأوراق.

3- المحال السابع لم يتحر الدقة حال إعداد بيان بالموقف التنفيذي الخاص بطلبات التقنين المقدم للوحدة المحلية لقرية القارة والمؤرخ 27/8/2019 وذلك بتدوينه بذلك البيان أن عدد أذون المعاينة الواردة من المحافظة بشأن طلبات التقنين للوحدة المحلية لقرية القارة بلغ 2857، حال أن جملة أذون المعاينة الواردة للوحدة المذكورة عقب هذا التاريخ في 31/12/2019 بلغ 1935 إذن معاينة فقط بالمخالفة للتعليمات، وعلى النحو الموضح تفصيلا بالأوراق.

4- المحال الثامن اعتمد بيان بشأن حصر الموقف التنفيذي لطلبات التقنين المقدمة للوحدة المحلية لقرية القارة والمؤرخ 27/8/2019 والمعد بمعرفة مسئول الأملاك بالقرية بدلاً من رئيس الوحدة ونيابةً عنه دون تفويض صادر له بالتوقيع نيابة عنه والمتضمن أن عدد أذون المعاينة الواردة للوحدة المحلية بالقارة من المحافظة بشأن طلبات التقنين المقدمة هو 2857 إذن معاينة حال أن آخر بيان تم إعداده بمعرفة الوحدة بتاريخ 31/12/2019 مدون به أن عدد أذون المعاينة الواردة من المحافظة 1935 إذن معاينة بالمخالفة للتعليمات وعلي النحو الموضح تفصيلا بالأوراق.