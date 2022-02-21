خبير طاقة: مصر حققت قصة نجاح كبير في قطاع الغاز

قال المهندس صبري الشرقاوي، خبير الطاقة، إن مصر الخامس في المنطقة، والرابعة عشر عالميا في تصدير الغاز، ما يعد قصة نجاح دولة، لافتا إلى أنه في عام 2011، كان يتم إنتاج 61 مليار متر مكعب غاز، وكان الفائض 9 مليارات متر، لكن حدث تطور، وفي عام 2014/2015 كانت تنتج مصر 46 مليار متر فقط، وكان هناك عجز 2 مليار متر مكعب، ووصل العجز إلى 2019، إلى 4.9 مليار متر مكعب، لكن عند ظهور حقل ظهر، أصبح هناك فائض وجرى إنتاج 4.8 مليار متر مكعب.

مصر تصدر الغاز المسال لـ 20 دولة

أضاف «الشرقاوي» خلال استضافته في برنامج «مساء DMC»، المذاع على فضائية «DMC»، اليوم، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، أن مصر حاليا في طريقها لتدخل قائمة أكبر موردي الغاز المسال للأسواق الكبرى المستهلكة للغاز، لافتا إلى أن خط الغاز العربي، ينقل إلى الأردن، وسينقل قريبا إلى لبنان، ثم العراق ثم سوريا، مؤكدا أن مصر ستحصل على غاز من قبرص، ويجرِ معالجته في مصر، لأنها أقرب نقطة لقبرص، ولديها معدات قادرة على ذلك، مؤكدا أن مصر ترسل الغاز المسال إلى 20 دولة، بينهم بنجلادش.

تصدير مصر الغاز لأوروبا وإعادة ترسيم الحدود مع السعودية

وأكد أن أوروبا لديها احتياج لاستيراد الغاز حتى عام 2050، وأن مصر تصدر إلى أوروبا في الوقت الحالي، مبينا أن المصانع في مصر التي تسيل الغاز تعمل بكامل طاقتها بجانب الخط العربي، مبينا أن منتدى شرق المتوسط للغاز، بدأ باقتراح من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأصبحت الدول المشاركة فلسطين وإسرائيل وفرنسا والولايات المتحدة وقبرص، وأصبح البنك الدولي والاتحاد الأوروبي مراقبين، موضحا أن مصر رسمت الحدود مع قبرص واليونان، فضلا عن المملكة العربية السعودية، وأصبح لدى 4 شركات الحق في التنقيب، ولم يبدأ هذا الأمر حتى الآن.