حريق في خط أنابيب ​الغاز​ بـ«لوجانسك».. وبوتين يستدعي المواطنين للاحتياط

قالت وكالة «نوفوستي» الروسية للأنباء، إن النيران اشتعلت في خط أنابيب ​الغاز​ «دروجبا»، في لوجانسك، الواقعة في شرقي أوكرانيا، بعد ​انفجار​ قوي، وأظهر مقطع فيديو متداول صعود ألسنة نيران كبيرة من مكان الحادث، فيما لم ترد تقارير عن وقوع ضحايا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

«دونيتسك»: مستعدون للمشاركة في اجتماع مجموعة الاتصال الثلاثية بشرط

كانت سلطات جمهورية «دونيتسك الشعبية»، المعلنة من طرف واحد، أعلنت في وقت سابق، أنها مستعدة للمشاركة في اجتماع مجموعة الاتصال الثلاثية لتسوية الأزمة شرق أوكرانيا، بشرط وجود مقترحات ملموسة قابلة للتحقيق.

وكان الممثل الخاص عن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ميكو كينونين، اعلن في وقت سابق، أنه دعا لعقد اجتماع استثنائي لمجموعة الاتصال الثلاثية التي تدخل ضمنها كذلك«روسيا وأوكرانيا»، صباح اليوم السبت، مضيفا إن الأوضاع الأمنية في «دونباس» وعلى طول خط التماس مقلقة للغاية.

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرسوما يقضي باستدعاء المواطنين الروس للاحتياط من أجل التدريب العسكري في الجيش، ودعا المرسوم الرئاسي، مواطني روسيا الموجودين في قائمة الاحتياط من عام 2022، للخضوع لتدريب عسكري في القوات المسلحة الروسية وهيئات أمن الدولة ووكالات خدمات الأمن الفيدرالية".

الرئيس الفرنسي يتحدث هاتفيا مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم

أعلنت الرئاسة الفرنسية «قصر الإليزيه»، أمس الجمعة، بدروها، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سيتحدث هاتفيا، اليوم السبت، مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وغدا الأحد، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف «الإليزيه»، أن ماكرون سيسعى لتجنب الأسوأ في الأزمة الراهنة بين موسكو وكييف.

وكانت فرنسا وألمانيا، حثت في وقت سابق، روسيا على استخدام نفوذها لدى جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك المعلنتين من جانب واحد لخفض التصعيد، وقالت باريسس وبرلين، إن حوادث مدبرة على خط التماس قد تصبح ذريعة لعمل عسكري.

وندد وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، ونظيرته الألمانية، أنالينا بيربوك، في بيان مشترك صدر، باستخدام الأسلحة الثقيلة وقصف مناطق مدنية من دون تمييز.

من جانبه، دعا زعماء حلف شمال الأطلسي «الناتو» والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى خفض فوري للتصعيد في أوكرانيا وحولها، وتوعدوا مجددا روسيا بدفع ثمن باهظ في حال غزوها أوكرانيا.

المجلس الأوروبي: الاتحاد متمسك بالدبلوماسية

قال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، في تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن الاتحاد متمسك بالدبلوماسية وموحد في دعم أوكرانيا، مهددا بأن أي عدوان عسكري لاحق ضد أوكرانيا سيكلف تداعيات وخيمة وثمنا باهظا ردا عليه.

بدوره، أشار الأمين العام لـ «الناتو»، ينس ستولتنبيرج، عبر «تويتر»، إنه تم إجراء اتصالا جيدا مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وزعماء دول المنطقة الأطلسية حول الأزمة، مشرا إلى مواصة الجهود الدبلوماسية.

حلف «الناتو»: موسكو قادرة بالتأكيد على مهاجمة أوكرانيا

كان «الناتو»، قال، مساء أمس الجمعة، إن أوروبا تشهد حاليا أكبر حشد لقوات عسكرية منذ الحرب الباردة، في إشارة لـ القوات الروسية على الحدود مع اوكرانيا، وأشار الأمين العام لـ الحلف ينس ستولتنبيرج، لقناة «زد دي إف» الألمانية، إلى أن الأمر يتجاوز بكثير إجراء مناورات، مضيفا أن موسكو قادرة بالتأكيد على مهاجمة أوكرانيا.

وفي سياق متصل، نقلت قناة «إن بي سي» الامريكية، عن مصادر خاصة أن «البيت الأبيض» يشعر بقلق من إمكانية مغادرة الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بلاده وسط التوتر في شرقها.

وقالت 4 مصادر مطلعة على الموضوع، إن زيلينسكي من المقرر أن يزور «مؤتمر ميونخ للأمن الدولي» لكن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تشعر بقلق من أن بوتين، سيستغل غياب الرئيس الأوكراني بطريق أو بأخرى.