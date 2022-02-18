إصابة أسرة مكونة من أب وأم وطفلتين نتيجة تسرب الغاز في الإسكندرية

أصيبت أسرة كاملة مكونة من أب وأم وطفلتين، إثر تسرب غاز أول أكسيد الكربون في الشقة، بمنطقة الحضرة وسط الإسكندرية، حيث تم نقل المصابين من قبل سيارات الإسعاف إلى قسم السموم بمستشفى الأميري الجامعي، لتلقي العلاج.

تفاصيل إصابة أسرة باستنشاق غاز في الإسكندرية

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، بلاغ من شرطة النجدة، يفيد بتسرب غاز في شقه ووجود أربع أشخاص محتجزه داخل الشقة، وذلك في شارع سينما الحضرة في العمارة رقم 14، حيث تم وصول قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، من أجل نقل الأسرة إلى المستشفى وإسعافهم.

نقل الأسرة للمستشفى للعلاج

وتبين من خلال فحص البلاغ، أن الأسرة مكونة من أب وأم وطفلتين، وهم مصطفى النادي محمد 39 سنة، والطفلة ندى مصطفى النادي محمد 9 سنوات، والطفلة سچى مصطفى النادي محمد 6 سنوات، والأم أسماء عبد العظيم جودة 31 سنة، وجميعهم مصابون باختناق غاز، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

«سموم الإسكندرية» يحذر من استنشاق الغاز

كانت الدكتورة مها غانم، رئيس قسم السموم في الإسكندرية، حذرت من غاز أول أكسيد الكربون الذي ينتج من السخانات، وذلك أثناء الاستحمام أو عمل البخار المغربي داخل المنزل، وكذلك البوتاجازات وبعض وسائل التدفئة مثل إشعال الخشب والفحم وعوادم السيارات في مكان مغلق عديم التهوية.

ولفتت إلى أنه في حالة السخانات والدفايات في البيوت، تحتاج إلى عمل صيانة للأجهزة دوريا، نظرا لخطورته على الصحة، حيث يعرض للإصابة بالتسمم.