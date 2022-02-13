محافظ جنوب سيناء: مؤتمر قمة المناخ في شرم الشيخ دعاية مهمة للسياحة

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن قمة المناخ تمثل تحديا للدولة المصرية لإثبات قدرتها على تحقيق الحفاظ على البيئة، واستغلال هذا المؤتمر لدفع صناعة السياحة في مصر، وتحويل المجال السياحي في مصر إلى السياحة الخضراء.

وأوضح المحافظ، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ «COP27»، دعاية مهمة إلى مدينة شرم الشيخ وللسياحة المصرية على اعتبار أن شرم الشيخ مدينة خضراء.

استعدادات قمة المناخ

وتابع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أنه في إطار الاستعدادات لقمة المناخ المقرر عقدها نوفمبر المقبل التقى اليوم الأحد، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ رئيس إحدى الشركات الصينية الكبرى العاملة داخل مصر، وهي شركة متخصصة في أعمال الصوت والضوء للاستفادة من خدماتها في إطار تطوير مدينة شرم الشيخ استعداداً لقمة المناخ التي ستعقد بالمدينة نوفمبر من العام الجاري بشرم الشيخ بحضور 120 رئيس دولة و30 ألف مشارك من جميع دول العالم.

وأضاف أن الشركة قدمت عروضا لأعمال الإضاءة والصوت والضوء لأيقونة السلام والمناطق الجبلية بشرم الشيخ، بالإضافة لمدينة التجلي الأعظم سانت كاترين وعرض إمكانات الشركة في هذا المجال.

المحافظ يشيد بالعلاقات المصرية الصينية

أكد محافظ جنوب سيناء أن العلاقات المصرية الصينية تشهد حاليًا تطورًا كبيرًا على جميع الأصعدة السياسية والسياحية والاقتصادية والثقافية، مشيدا بعمق هذه العلاقات.

وقال إن هناك استثمارات صينية مثيرة في معظم القطاعات الاقتصادية المختلفة أبرزها الصناعية بمصر، مؤكدا حرصه على الاستعانة بتلك الشركات الكبرى لما لها من خبرات كبيرة في هذا المجال.

وأرسل المحافظ رسالة إلى السفير الصيني بالقاهرة أعرب عن حرصه على توقيع اتفاقية تآخي بين مدينة شرم الشيخ وإحدى المدن السياحية التي تتشابه مع شرم الشيخ لتفعيل سبل التعاون في المجالات المختلفة.