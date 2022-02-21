«الموسيقيين» تحقق في مكالمة حمو بيكا المسربة ضد مجلس النقابة

قال مصدر بنقابة المهن الموسيقية، إن النقابة بصدد التحقيق فيما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، لفيديو يحتوي مكالمة مسربة، منسوبة لمؤدي المهرجانات حمو بيكا، وهو يتهم بشكل رسمي، نقابة المهن الموسيقية، وأحد الأعضاء البارزين بالنقابة، بتقاضي مبالغ وأموال، من أجل السماح لهم بالغناء، وإقامة الحفلات.

حمو بيكا يتهم أعضاء مجلس النقابة في فيديو مسرب

المكالمة المنسوبة التي لم يجرِ بعد التأكد من صحتها أو نفيها، جرى تسجيلها مع حمو بيكا، بعد طلب النقابة منه تقديم بلاغ للنائب العام، ضد كل شخص تلقى منه رشاوى من أجل إحياء الحفلات.

وكشف مصدر من النقابة، عن أن النقابة لم تتأكد بعد من صحة الفيديو المتداول، مشيرا إلى أنه إذا ثبتت صحة الفيديو يكون جريمة، واتهام علني بتقاضي الرشوة ضد أعضاء شرفاء من مجلس النقابة.

حمو بيكا في أحد البرامج: «محدش حاسس باللي أنا فيه»

وكان «بيكا»، اتهم مجلس النقابة في مقابلة تليفزيونية معه، باستغلاله في إحياء الأفراح بالمجان، زاعما أنه كان يسدد مبلغ 15 ألف جنيه لأحد أعضاء النقابة -لم يذكر اسمه- مقابل استخراج التصاريح لحفلاته، وكان يتسلم إيصالاً بقيمة ألفي جنيه فقط، وفقاً لكلامه في المقابلة، مضيفا: «هو مفيش غيري؟ أنا تعبت، محدش حاسس باللي أنا فيه، اعتقوني لوجه الله، قربت أصرخ في الشارع من كتر الظلم».

وواصل: «طلباتي إني آكل عيش، مش عاوز حاجة تاني، أنا ورقي كامل، ومش فاضلي إلا الامتحان ومش بتدرب»، فقاطعه حسن شاكوش قائلًا: «حمو ورقه سليم، بس هو قال إن فيه ناس مقدمين ورق مش سليم، ومينفعش حد يدخل النقابة، إلا لما يكون ورقه سليم وجاهز كله، وفيه فيديوهات على الإنترنت، وكل الناس سمعتها».