جون كيري: يجب أن يكون لمصر مستقبل في مجال الطاقة النظيفة واستثماراتها

قال جون كيري، المبعوث الرئاسي الأمريكي لشؤون المناخ، إن مصر يجب أن يكون لديها مستقبل من الطاقة النظيفة والاستثمار في الوسائل الجديدة، مؤكدا أنه لاتوجد سياسة أو أيدولوجية في المناخ بشأن قضايا تتعلق بمصر أو الولايات المتحدة، بل يتعلق الأمر بالتهديد الذي يهدد كوكبنا ويدفعنا لابتكار حلول تمكننا من التعامل معه بالارتكاز على العلوم والفيزياء والرياضيات في المواجهات.

كيري: الإنسان هو سبب التغيرات المناخية

وأضاف «كيري» في مؤتمر صحفي، بحضور السفير سامح شكري وزير الخارجية، أن ما يحدث من تأثيرات للتغيرات المناخية سببه هو اختيار الإنسان ومنها استخدام المركبات وإضاءة الأنوار في المنازل، لافتا إلى أن الإنسان يسهم بالضرر الذي وقع على كوكب الأرض، مطالبا القيادة في كل أرجاء العالم باتخاذ القرارات المناسبة لمواجهة تلك التأثيرات، مؤكدا أن التغيرات المناخية تهدد كوكب الأرض بالكامل ولابد من مواجهتها.