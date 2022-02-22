تخريج 5000 متدرب إفريقي من برنامج سفراء المناخ بجامعة عين شمس

تختتم كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس السبت المقبل، فعاليات منحة تدريبية نُظمت أون لاين ضمن فعاليات مبادرة المليون شباب متطوع للتكيف المناخي «البرنامج التدريبي لتأهيل سفراء المناخ»، والذي يستهدف تخريج 5000 سفير مناخ من طلاب الجامعات الأفريقية.

وتم فتح باب التسجيل في البرنامج التأهيلي لسفراء المناخ الأفارقة السبت الموافق 5 فبراير 2022 ولمدة 12 يوما، استمرت الفعاليات التي هدفت لزيادة الوعي بالعمل المناخي ومواجهة التغيرات المناخية للأنشطة الفردية والمنزلية بإعداد جيل من الشباب الملهمين والمؤثرين ليكون لهم دور توعوي في القارة للحد من انبعاثات الكربون والغازات المسببة للاحتباس الحراري، استعدادا لتنظيم مصر مؤتمر الأطراف COP27 في نوفمبر المقبل 2022.

تأثير المناخ على الزراعة والغذاء

وقالت الدكتورة نهى سمير، عميد كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس عين شمس ان المنحة قدمت بالتعاون بين الجامعات الافريقية بالتعاون مع رؤساء ال COP26 ممثلا عنهم المركز الثقافي البريطاني واتحاد الجامعات الأفريقية الذي يضم 500 جامعة في 52 دولة إفريقيا حيث رُشح 10 طلاب من كل جامعة منهم 115 طالبا من نيجيريا، و25 من السودان و13 من إثيوبيا و23 من كينيا، و18 من زامبيا، و17 من غانا، إضافة لـ50 دولة إفريقية؛ ليتلقى المرشحين دورة مكثفة وهذا في إطار فعاليات مبادرة المليون شباب متطوع للتكيف المناخي التي شاركت الكلية في تأسيسها وتم التدريب علي ايدي خبراء وكوادر علمية متخصصة.

وسيُمنح المتدربين شهادة حضور معتمدة 28 ساعة تدريبية وفي نهاية البرنامج سيكون المتدرب لديه المعرفة القدرة علي التعرف علي مفهوم التغيرات المناخيةواسبابها وتأثيرتها في مجال الزراعة والغذاء والمياه والصحة والتنوع البيولوجي وعلى أهداف التنمية المستدامة أجندة 2063، وفي إفريقيا بصفة خاصة.

مواجهة التغيرات المناخية

وتابعت دنيا، في تصريحات لـ«الوطن»، بأنّ البرنامج يهدف لتعليم المتدربين حساب البصمة الكربونية الفردية له وللآخرين، وكيفية تقليل الانبعاثات التي تسببها الاستخدمات الفردية والمنزلية بخلاف معرفة سبل مواجهة التغيرات المناخية وإجراءات التكيف المناخي للأنشطة الفردية، وأخيرًا كيفية الاطلاع والاستفادة على التقارير والمنظمات الدولية.