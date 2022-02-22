جون كيري: مصر ستلعب دورا محوريا في قمة المناخ المقبلة

قال جون كيري، مبعوث الرئيس الأمريكي للمناخ، إن مصر ستتبوأ رئاسة قمة المناخ المقبلة، وستتعاون مع كل البلدان حتى تصيغ هذا الحوار، ونحن نتمنى أن نتعاون مع مصر، باعتبارها رئيسة القمة، لأنها تلعب دورًا محوريا، فأي رئاسة في أي منتدى، تكون لها مسؤولية كبرى، موضحًا أننا سنتحدث غدًا من خلال مجموعة العمل، عن التعاون المصري الأمريكي في الهيدروجين الأخضر، وسنجلس لمعرفة الوضع الحالي، ووما يجب أن نفعله.

بايدن سيجري قمة في شهر إبريل المقبل مع دول العشرين

أضاف «كيري»، خلال حواره في برنامج «مساء دي إم سي»، مع الإعلامية إنجي القاضي، الذي يُعرض على قناة «دي إم سي»، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيجرِ قمة في شهر إبريل المقبل، وسيجمع دول العشرين الكبار اقتصاديًا، من أجل الفوز في معركة المناخ، فهناك العديد من العمل جرى إنجازه.

على البلدان الكبرى النظر للاقتصاد الأخضر

وأشار مبعوث الرئيس الأمريكي للمناخ: «نحن في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان والصين، كل بلد عليه مسؤولية، والبلدان الكبرى يجب أن تنظر إلى الاقتصاد الأخضر، والطاقة الخضراء، وكيف تجعل اقتصادك ومحركاتها تعمل، وحتى استخدام طاقة رياح وشمسية، وهذا يمكن حدوثه».