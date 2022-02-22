أول تعليق من سامي مغاوري عن هجوم ابنه على مسلسل اللعبة: هو حر

ضجة كبيرة أثارها كريم ابن الفنان سامي مغاوري، حول مسلسل اللعبة الذي يشارك فيه والده، إذ كتب في منشور عبر صفحته الخاصة على موقع «فيسبوك»، أنه لا يحب المسلسل وأن أي شخص سيسخر منه بسبب اسم الشخصية التي يجسدها والده في المسلسل، سيقاضيه.

سامي مغاوري يعلق على هجوم ابنه

وفي أول تعليق للفنان سامي مغاوري عن منشور ابنه على صفحته، قال إنها وجهات نظر وكل شخص حر في التعبير عن وجهة نظره تجاه أي عمل فني، مضيفا أنه لا يعرف لماذا كتب ابني كريم هذا المنشور.

وتابع سامي مغاوري في تصريح خاص لـ«الوطن»: «يمكن يكون فيه حد من الناس ضايقه بسبب اسم الشخصية وعلشان كده هو كتب الكلام اللى كتبه، لكن حقيقي مش عارف إيه اللى حصل ومعرفش أنه كتب الكلام ده».

أما عن نجاح شخصية «بسيوني الملط» فقال الفنان سامي مغاوري إنه سعيد بردود الفعل التي جاءته عن الشخصية وأنه الآن يواصل تصوير باقي مشاهد الجزء الثالث.

ابن سامي مغاورى يهاجم مسلسل اللعبة

يذكر أن كريم مغاوري شارك جمهوره بمنشور عبر صفحته الخاصة على موقع الفيسبوك كتب فيه: «أنا مبحبش مسلسل اللعبة ولو حد قالي يابن الملط هعتبرها سب وقذف وهحبسه».

وبسيوني الملط، هو اسم الشخصية التى يقدمها الفنان سامي مغاوري في مسلسل اللعبة الذي يعرض منه الآن الجزء الثالث بعد نجاح الجزءين الأول والثاني وذلك عبر إحدى المنصات الإلكترونية.

أبطال مسلسل اللعبة

مسلسل اللعبة هو بطولة هشام ماجد وشيكو وأحمد فتحي ومحمد ثروت ومي كساب وميرنا جميل وسامي مغاوري وعارفة عبد الرسول وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد سعد والي ومحمد صلاح خطاب وإخراج معتز التوني.