أحمد رمضان يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد حمو بيكا: اتهمني بالرشوة

قرر الموسيقار أحمد رمضان، سكرتير نقابة المهن الموسيقية، تقديم بلاغ للنائب العام خلال الساعات المقبلة، ضد مؤدي المهرجانات حمو بيكا، بعد أن تسرب للأخير مكالمة هاتفية يتهم فيها رمضان وعددا من العاملين بنقابة المهن الموسيقية بتلقي رشاوي مالية منه من أجل العمل وإحياء الحفلات.

أحمد رمضان: سأحصل على حق بشكل قانوني

أوضح رمضان، لـ«الوطن»، أنه لن يترك حقه، وأنه سيذهب من أجل الحصول على حقوقه بشكل قانوني ما ورد فى تلك المكالمة لمحاسبة كل كلمة تم قولها فيها.

كان هناك فيديو مسرب عبارة عن مكالمة لحمو بيكا وهو يتحدث فيها مع شخص يتهم فيها أكثر من شخص من بينهم أحمد رمضان بالحصول على أموال منه من أجل تشغيله والموافقة على حفلاته.

حمو بيكا: أحمد رمضان استغلني أكثر من مرة بدون حق

كما اتهم رمضان بأنه منح المطرب الشعبي عنبة كارنيه النقابة، في حين أنه كان قد اتهمه قبل ذلك بأنه قدم أوراقا مزورة للنقابة.

كما اتهم «بيكا» رمضان بأنه أشركه أكثر من مرة في أعمال فنية لكي يتربح منها ماليا بدون أخذ حقه المالي، كما أنه لم يكن يقدم إيصالات مقابل الأموال التي كان يدفعها للنقابة.

كان «بيكا»، اتهم مجلس النقابة في مقابلة تليفزيونية معه، باستغلاله في إحياء الأفراح بالمجان، زاعما أنه كان يسدد مبلغ 15 ألف جنيه لأحد أعضاء النقابة -لم يذكر اسمه- مقابل استخراج التصاريح لحفلاته، وكان يتسلم إيصالاً بقيمة ألفي جنيه فقط، وفقاً لكلامه في المقابلة، مضيفا: «هو مفيش غيري؟ أنا تعبت، محدش حاسس باللي أنا فيه، اعتقوني لوجه الله، قربت أصرخ في الشارع من كتر الظلم».