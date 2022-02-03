أحمد الشامي ينشر صورة من كواليس «دايما عامر».. يُعرض في رمضان 2022

نشر الفنان أحمد الشامي، صورة من كواليس مسلسل «دايما عامر»، أحد الأعمال الدرامية التي تنافس في الماراثون الرمضاني لعام 2022، وذلك من خلال صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

أحمد الشامي: «دايما عامر» مسلسل للأسرة المصرية

وشارك أحمد الشامي، من خلال حسابه الشخصي عبر «إنستجرام»، صورة من الكواليس تجمع بنخبة من الأبطال المشاركين في مسلسل «دايما عامر»، مؤكدا أنه عمل درامي عائلي يعرض في رمضان 2022.

وعلق أحمد الشامي، قائلا: «من كواليس مسلسل (دايماً عامر)، رمضان 2022 إن شاء الله.. عمل للأسرة المصرية، هتتبسطوا بيه أوي يا رب».

قصة مسلسل «دايما عامر»

تدور أحداث مسلسل «دايما عامر» حول مناقشة قضية التعليم، خاصة بالمدارس الخاصة، في إطار عائلي اجتماعي كوميدي، وتم تصوير مشاهد العمل بالغردقة والقاهرة.

وتدور الأحداث من خلال مشاكل المدرسين مع الطلاب بالمدارس الخاصة، ويجسد الفنان مصطفى شعبان دور «مدرس» يدعى «عامر»، بينما تجسد الفنانة لبلبة دور «مس زهرة»، وأحمد الشامي دور «مستر شريف»، ويجسد صلاح عبد الله دور «لطفي» وكيل المدرسة.

فريق عمل مسلسل «دايما عامر»

يشارك في بطولة مسلسل «دايما عامر» مصطفى شعبان، لوبلبة، وميرنا نور الدين، وعمرو عبد الجليل، وصلاح عبد الله، ومحمد ثروت، وكريم عفيفى، وأحمد الشامي، وسما إبراهيم، ولمى كتكت، والعمل من إنتاج شركة «الباتروس» للمنتج كامل أبو علي.

ومنح فريق إنتاج مسلسل «دايما عامر» فرصة للمواهب الشابة بالكتابة والسيناريو، حيث تم كتابة أحداث المسلسل من خلال ورشة من الكتاب الشباب، تحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح، ومن إخراج مجدي الهواري، والذي يعد العمل التجربة الثانية مع بطل العمل مصطفى شعبان، بعد تقديمهما معا مسلسل «الزوجة الرابعة».