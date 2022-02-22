مصرع طفلة بطما في سوهاج.. «بسبب بلع الطعام»

شهدت دائرة مركز طما، شمال محافظة سوهاج، مصرع طفلة تبلغ من العمر عام ونصف، إثر تناولها الطعام بالمنزل، حدثت لها حالة اختناق أثناء بلع الطعام، ما أدى إلى اختناقها ووفاتها.

إخطار بوفاة الطفلة

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي، يُفيد بورود إشارة من مركز شرطة طما بوصول الطفلة «زهراء. م. ع. م» البالغة من العمر عام ونصف، وتقيم دائرة مركز طما إلى المستشفى المركزي «جثة هامدة»، ادعاء حالة اختناق ولا توجد ثمة إصابات ظاهرية.

حاولا إسعافها إلا أنها توفيت

وأفاد كل من والدها «محمد. ع. م. س»، 57 عاما، عامل، ووالدتها «ناهد. ب. س. ع» 40 عاما، ربة منزل، ويقيمان بدائرة مركز طما، قررا بأنه أثناء قيامهم بتناول الطعام بالمنزل رفقة أبنائهما وابنتهما المتوفاة حدثت لها حالة اختناق أثناء بلع الطعام، وحاولا إسعافها إلا أنها توفيت، ولم يتهما أحدا بالتسبب في ذلك.

الوفاة ناتجة عن إسفكسيا الاختناق

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بوجود بقايا طعام بفم وحلق المتوفاة وأن الوفاة ناتجة عن «إسفكسيا الاختناق» أثناء بلع الطعام، ولا توجد شبهة جنائية.

وتم تحرير المحضر اللازم، وجرى إبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وفي سياق آخر شهد الطريق الصحراوي الغربي بدائرة مركز جهينة، شمال غرب محافظة سوهاج، انقلاب سيارة، ما أدى إلى إصابة قائدها.

وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة نقل بمقطوره «فنطاس» محملة بعدد «42» طن و«620» لتر صودا كاوية سائلة قيادة «السيد. ع. م. ا»، 38 عاما، سائق ويقيم بالغربية، قادمة من العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية اتجاه مصنع قنا لطباعة ورق الصحف، اختلت عجلة القيادة بيده ما أدى لإنقلابها وتفريغ الحمولة علي جانب الطريق الرملي.

نتج عن الحادث إصابة قائد السيارة بـ«حروق بالوجه والرقبة والصدر وتجمع دموي بالرأس» نتيجة سقوط جزء من حمولة السيارة عليه، وتم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي.